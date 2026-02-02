À LA UNE DU 2 FéV 2026
FC Nantes Mercato : le LOSC a recruté une piste offensive des Canaris !

Par Raphaël Nouet - 2 Fév 2026, 15:53
Gaëtan Perrin lors de son dernier match avec l'AJ Auxerre, sur la pelouse du PSG.
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Parti l’été dernier en Russie, l’attaquant Gaëtan Perrin (29 ans) va faire son revenir en France, au LOSC plus précisément, alors qu’il était question du FC Nantes voire de l’AJA au début du mercato.

Alors qu’il ne reste plus que quelques heures avant la clôture du marché hivernal, Fabrizio Romano assure que le LOSC tient le remplaçant d’Hamza Igamane, gravement blessé en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. C’est l’ancien Auxerrois Gaëtan Perrin (29 ans), qui va débarquer en provenance de Krasnodar pour prendre la suite du Marocain. Le journaliste italien explique que les trois parties sont parvenues à un accord et que le transfert devrait être officialisé avant ce soir, 20h.

Gaëtan Perrin file chez les Dogues

A la mi-janvier, le nom de Gaëtan Perrin avait circulé du côté du Nantes. Une piste qui faisait sens car les Canaris connaissent de grandes difficultés offensives, Matthis Abline étant trop seul sur le front de l’attaque. Youssef El Arabi n’arrive pas à enchaîner les matches alors que Mostafa Mohamed est toujours aussi irrégulier, sans compter qu’il a participé à la CAN avec l’Egypte. Mais Ouest-France avait assuré que la piste Perrin n’était qu’une rumeur, que le FC Nantes n’a jamais envisagé de faire venir l’attaquant.

Longtemps, il a été question que Perrin retourne à Auxerre, qu’il a quitté l’été dernier. Mais le LOSC a d’autres arguments sportifs et financiers, et il a réussi à détourner le joueur formé à l’Olympique Lyonnais !

