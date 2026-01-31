FC Nantes Mercato : Kantari remet Mwanga à sa place après son coup fourré

Samedi soir, le FC Nantes a une nouvelle fois chuté face à Lorient (2-1) dans le cadre de la 20ᵉ journée de Ligue 1 : une nouvelle défaite qui plombe un peu plus la course au maintien des Canaris dans l’élite.

Au cœur des discussions avant la partie, le choix d’Ahmed Kantari de laisser Junior Mwanga à la Jonelière — loin du groupe pour ce déplacement — a suscité des interrogations, d’autant plus que le milieu de terrain a annoncé son départ du FCN sur ses réseaux. Un départ dont le club n’est même pas au courant. Selon Ouest-France, l’entourage de Mwanga assurait qu’il allait finir la saison à Nantes, et mettait en avant une « communication trop hâtive et émotionnelle du joueur ».

« Oui, c’était un choix sportif »

Interrogé en conférence de presse sur cette décision, Kantari n’a pas tourné autour du pot :

« Un choix sportif pour Mwanga ? Oui, vous voyez les matches comme moi…. Après, chacun est responsable de ses propos, le club n’a pas communiqué. Moi, tous les joueurs à ma disposition sont au même niveau et je les accompagne tous. Après, je fais des choix qui sont toujours sportifs. Si les joueurs décident de partir d’eux-mêmes, ça ne me concerne pas… On a vu une équipe qui a couru, qui a mouillé le maillot et c’est important dans cette course au maintien. »

Dans ces quelques phrases, le technicien nantais réaffirme fermement son autorité et sa logique de sélection. Il concède implicitement que la décision peut surprendre — d’où la nécessité de rappeler que, selon lui, tout choix de groupe doit d’abord se justifier sur des critères de performance et d’engagement plutôt que par des considérations extra-sportives ou des noms.

Un message clair au vestiaire

Au-delà du cas Mwanga, la déclaration de Kantari est un message adressé à l’ensemble du groupe : aucun joueur n’est intouchable, et les choix se feront selon ce que l’entraîneur considère comme le mieux pour l’équipe à un moment donné. Cette posture peut être comprise comme une tentative de renforcer la cohésion et l’engagement collectif, surtout alors que Nantes est englué dans la zone rouge du classement.

Il a tenu à souligner que ses choix restent sportifs, insistant sur le fait qu’il accompagne chaque joueur avec le même soin, mais qu’il décidera toujours en fonction des besoins de l’équipe et de ce qu’il voit lors des entraînements et des matches.

Un message ferme donc de l’entraîneur vers ses joueurs et les observateurs, qui rappelle que, dans un FC Nantes en difficulté, chaque décision est scrutée — et chaque mot interprété. Dans ce cadre, l’éviction de Junior Mwanga pour raisons sportives n’est pas juste un fait d’actualité : c’est un marqueur clair de la philosophie qu’Ahmed Kantari entend imposer au sein du vestiaire nantais.