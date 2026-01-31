FC Nantes Mercato : Mwanga annonce son départ, les Canaris ripostent directement !

Gros imbroglio au FC Nantes. En effet, dans un message publié sur son compte Instagram, Junior Mwanga a remercié le FC Nantes pour son accueil au club et souhaité bonne continuation aux Canaris, laissant entendre qu’il pourrait mettre fin à son aventure à Nantes avant la fin de la saison : “Merci au FC Nantes et bonne continuation pour la suite 💛💚” — une publication qui a immédiatement suscité de nombreuses réactions de supporters et d’observateurs du mercato.

Le milieu de terrain défensif et défenseur polyvalent, 22 ans, est arrivé au FC Nantes en prêt en provenance du RC Strasbourg lors du dernier mercato estival. Le prêt devait théoriquement courir jusqu’à la fin de la saison.

Cependant, le récent post de Mwanga sur Instagram pourrait indiquer un changement de plan plus rapide que prévu, avec un possible retour à Strasbourg dans les prochains jours, le club alsacien étant prêt à rompre le prêt si une opportunité se présente.

La riposte du FC Nantes, qui calme le jeu

Cependant, selon RMC Sport, dans l’entourage du FC Nantes, la situation est décrite comme loin d’être définitivement réglée. Malgré la publication du joueur, les membres du staff et de la direction espèrent toujours conserver Mwanga jusqu’à la fin de la saison, estimant que son profil et sa polyvalence pourraient être des atouts clés dans la lutte pour le maintien en Ligue 1.

Justement, le FC Nantes, en difficulté au classement, prépare un déplacement crucial à Lorient en Ligue 1 ce samedi soir, et l’absence de Mwanga dans le groupe nantais reste pour le moment un point d’incertitude.

Une saison sous tension

Arrivé pour apporter de la solidité défensive et de la mobilité au milieu, Mwanga a connu une saison marquée par des performances irrégulières, notamment entre titularisations et périodes sur le banc. Dans le contexte d’un effectif fortement remanié et d’un FC Nantes engagé dans une lutte périlleuse pour le maintien, son départ potentiel pourrait ouvrir la voie à de nouveaux ajustements dans l’équipe.

Le dossier reste donc à suivre de très près, notamment avec les prochaines décisions du club nantais et du Racing Club de Strasbourg.