FC Nantes Mercato : c’est confirmé pour Junior Mwanga !

Les rumeurs selon lesquelles le RC Strasbourg voudrait casser le prêt de Junior Mwanga au FC Nantes sont bien infondées.

Il y a quelques jours, des rumeurs évoquaient un possible retour de Junior Mwanga au RC Strasbourg cet hiver. Mais le milieu de terrain français, prêté cette saison au FC Nantes par le RCSA, devrait bien terminer la saison chez les Canaris.

Mwanga va rester à Nantes cet hiver

Après Emmanuel Merceron, c’est désormais David Phelippeau qui a démenti l’information selon laquelle Strasbourg souhaiterait mettre fin au prêt de Junior Mwanga. « Il n’est pas question à l’heure où on se parle qu’il parte… Strasbourg n’en a pas fait la demande et Nantes ne veut pas », a assuré le journaliste de Ouest-France sur X.

Arrivé l’été dernier à Nantes, Junior Mwanga s’est rapidement imposé comme titulaire indiscutable au poste de sentinelle, devenant l’un des rares rayons de soleil de la saison des Canaris.