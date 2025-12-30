Du rififi à Nantes pour Mwanga (RC Strasbourg) au FC Nantes, Clauss loin de Nice, un Marocain au RC Lens ? 

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

FC Nantes : du rififi pour Mwanga ?

Hier, une rumeur a fait état d’un possible retour de prêt de Junior Mwanga au RC Strasbourg, le milieu se posant des questions sur sa saison au FC Nantes. Information démentie par Emmanuel Merceron sur X : « À l’heure actuelle, le FC Nantes souhaite conserver Junior Mwanga, et le RC Strasbourg n’a pas approché le FCN. »

À l'heure actuelle, Le #FCNantes souhaite conserver Junior Mwanga, et le RC Strasbourg n'a pas approché le FCN. pic.twitter.com/pBJD5z4OSs — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) December 29, 2025

RC Lens : Rayan Touzghar ciblé en défense

Très en vue cette saison sous le maillot du Pau FC, Rayan Touzghar serait ciblé par le RC Lens au mercato. Selon Africa Foot, le club artésien ainsi que le Wydad Casablanca et l’Espanyol Barcelone seraient très intéressés par son profil cet hiver. Milieu de terrain marocain de 22 ans valorisé à 800 000 euros sur Transfermarkt, l’intéressé s’est imposé comme une référence à son poste dans le championnat de Ligue 2.

FC Metz : Bouna Sarr, première recrue hivernale ?

Comme l’indique le compte bien informé @CultureGrenat, et « sauf rebondissement de dernière minute », Bouna Sarr sera officiellement la première recrue du mercato hivernal du FC Metz. L’ancien joueur de l’OM et du Bayern Munich s’entraîne avec le groupe professionnel de Stéphane Le Mignan depuis début novembre.

Paris FC : Kalimuendo vers Francfort ?

Arrivé en grande pompe l’été dernier à Nottingham Forest, Arnaud Kalimuendo peine encore à trouver sa place en Premier League. Recruté pour près de 30 millions d’euros en provenance du Stade Rennais, l’attaquant franco-congolais (RDC) n’a pas réussi à s’imposer comme le fer de lance attendu chez les Tricky Trees. Dans le viseur du Paris FC et de l’OGC Nice, Kalimuendo pourrait s’éloigner de la Ligue 1. Selon Florian Pletterberg, journaliste de Sky Germany, une porte s’est récemment rouverte du côté de l’Eintracht Francfort. Des discussions concrètes ont été engagées ces derniers jours entre les différentes parties, signe d’un dossier qui entre dans une phase active.

OGC Nice : Puel parle Mercato, Clauss à la montagne

Intronisé hier sur le banc de l’OGC Nice, en remplacement de Franck Haise, Claude Puel a fait un point sur le mercato à venir. « On va regarder. La première des choses est de comprendre l’effectif et de connaître les joueurs de l’intérieur. Des choses ont été regardées et n’auront peut-être pas la priorité pour moi. Un mercato d’hiver, c’est très difficile d’avoir des joueurs qui apportent un plus, surtout avec une manne financière qui ne va pas permettre de faire des transferts. Il faut rester mesuré par rapport au mercato. Ce qui m’intéresse, c’est ce que j’ai à disposition dans ce groupe. Il faudra être très précis, ne pas se précipiter. J’attends de mon staff qu’on soit bons pour récupérer les joueurs blessés ou en méforme. Il faut passer des paliers avec ces joueurs et peut-être que la réponse passera par les joueurs qu’on récupèrera », a-t-il confié en conférence de presse. Pendant ce temps-là, Jonathan Clauss est loin des tourments de l’OGC Nice. Annoncé sur le départ, le piston droit passe actuellement les fêtes avec sa compagne Pauline à l’Alpe d’Huez, où il enchaîne les plats d’hiver et dévale les pistes…

L’AC Milan cible Chérif (Angers SCO)

A 19 ans, l’attaquant du SCO Sidiki Chérif se révèle en Ligue 1. Mais terminera-t-il la saison à Angers ? Chérif est en effet dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, et selon Sacha Tavolieri, l’un d’eux pousse pour le recruter au Mercato : l’AC Milan. Les premiers échanges ont débuté et le club lombard aurait envie de boucler l’affaire rapidement pour devancer la concurrence.