Revue de presse : une recrue arrive à Nice, le Stade Rennais fixé pour Echeverri, Thauvin loin de Lens 

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Puel a déjà contacté des recrues

Claude Puel a déjà contacté les 3-4 joueurs ciblés au mercato d’hiver, dont Elye Wahi et Amir Richardson ! « Fragilisé sur le plan financier, l’OGC Nice mise sur des prêts, en entrée comme en sortie, pour assurer le maintien en Ligue 1 et préparer la saison prochaine avec sérénité », explique Nice-Matin dans son édition du jour. L’ancien milieu de terrain du Stade de Reims est attendu cette semaine à Nice.

RC Lens : Thauvin vit sa meilleure vie à Dubaï

Auteur d’une première partie de saison honorable sous le maillot du RC Lens, Florian Thauvin est parti couper pour les fêtes de fin d’année. En compagnie de Charlotte Pirroni, le leader offensif est parti s’oxygéner à Dubaï, d’où il a publié des clichés de rêve sur son compte Instagram.

Stade Rennais : c’est fini pour Echeverri

Après un prêt écourté au Bayer Leverkusen, Claudio Echeverri cherchait un nouveau point de chute pour se relancer. Le Stade Rennais s’était renseigné avant Noël mais le suspense est terminé : Le Parisien annonce qu’il va s’engager à Gérone dès le coup d’envoi officiel du mercato hivernal. Glen Kamara est donc encore au SRFC…

RC Strasbourg : Miller dans le viseur

Selon L’Équipe, le RC Strasbourg s’intéresse à Lennon Miller. Peu utilisé en Italie, le jeune milieu axial de 19 ans souhaite gagner du temps de jeu, malgré la volonté d’Udinese de le conserver. Le dossier reste ouvert.

AS Monaco : Pogba récompensé !

Hier, les Globe Soccer Awards avaient lieu à Dubaï pour récompenser tous les acteurs majeurs de la saison dernière dans le football. Et alors que le Barça et le PSG ont été mis à l’honneur après leur grande saison 2024-2025, Paul Pogba a également été salué lors de cette cérémonie avec le trophée du « Comeback de l’année ». Avec un temps de jeu famélique et des pépins physiques à la pelle, on ne peut pourtant pas dire que son retour soit une totale réussite sur la plan sportif…