À LA UNE DU 29 DéC 2025
[11:50]FC Nantes Mercato – INFO BUT! : Kita a trouvé sa priorité du milieu au RC Strasbourg 
[11:23]Revue de presse : une recrue arrive à Nice, le Stade Rennais fixé pour Echeverri, Thauvin loin de Lens 
[10:55]Real Madrid Mercato : Zidane a soufflé le nom d’un crack du RC Lens à l’oreille de Florentino Pérez
[10:47]OM Mercato : la succession de Mason Greenwood vire déjà au casse-tête
[10:19]ASSE : Molina balance du très lourd sur le Mercato, Kilmer et sur les coulisses chaotiques du club ! 
[10:00]CAN 2025 : l’organisation du Maroc au coeur de critiques virulentes, la polémique fait rage ! 
[09:41]Revue de presse espagnole : Gavi fait une immense annonce au FC Barcelone, une recrue XXL se rapproche du Real Madrid
[09:19]OGC Nice : Haise coincé entre le Stade Rennais et le FC Nantes pour rebondir ? 
[08:46]OL : à peine arrivé à Lyon, Endrick victime d’un gros coup dur !
[08:15]PSG, Real Madrid Mercato : coup de tonnerre pour Michael Olise ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OGC Nice : Haise coincé entre le Stade Rennais et le FC Nantes pour rebondir ? 

Par Bastien Aubert - 29 Déc 2025, 09:19
💬 Commenter
Franck Haise (OGC Nice)
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Au lendemain de son départ de l’OGC Nice, où Claude Puel l’a remplacé, Franck Haise pourrait avoir l’embarras du choix pour rebondir.

Les frettes de fin d’année ont un goût amer pour les supporters de l’OGC Nice. Et Franck Haise. Accroché à son poste d’entraîneur des Aiglons malgré la tempête qui sévit sur la Côte d’Azur depuis cet automne, l’ancien coach du RC Lens a rendu son tablier pas plus tard qu’hier. Claude Puel l’a remplacé sur le banc de l’OGC Nice et sera chargé de redresser la courbe des résultats en un temps record. De son côté, Haise peut prendre du recul et un peu de repos bien mérité après des derniers mois de galère. 

Haise déjà envoyé à Rennes ! 

Connaissant le bonhomme et le marché, il ne devrait pas rester les bras croisés très longtemps. Si aucun club de Ligue 1 ne semble prêt à miser sur lui pour l’instant, son nom est déjà évoqué chez certains où la situation pourrait être bancale en 2026. Deux formations sont citées en ce sens : le Stade Rennais et le FC Nantes. Pour Bouchaïb Hailoui, spécialiste du marché en Ligue 1, la question ne se pose même pas : « Rennes. La vérité était qu’Haise voulait absolument se sauver mais pas bredouille. Habib continue à gagner à Rennes s’il te plaît sinon… » 

« Au FCN, le nouveau coach peut sauter à tout moment »

Du côté du FC Nantes, Ahmed Kantari a été installé fin décembre en remplacement de Luis Castro mais, déjà, le nom d’Haise a été cité par Tribune Nantaise. « Et si le profil de Franck Haise pouvait correspondre au FC Nantes ? Rien ne l’indique à ce stade. Aucune discussion n’est évoquée officiellement entre les deux parties. D’autant plus que les Canaris ont déjà signé Ahmed Kantari jusqu’à la fin de la saison. Néanmoins, tout le monde le sait, le nouveau coach peut sauter à tout moment », glisse le site spécialisé sur le FC Nantes. À suivre…

FC NantesStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Nantes, Stade Rennais