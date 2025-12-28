OGC Nice : Haise quitte le Gym, un ancien coach de l’ASSE pour le remplacer !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Coup de théâtre sur la Côte d’Azur : le divorce est acté entre Franck Haise et l’OGC Nice, alors que le club subit une saison bien en-deçà des attentes et cherche urgemment à stopper l’hémorragie. La porte s’ouvre désormais sur un retour possible de Claude Puel pour relancer la dynamique.

Nice en crise : les chiffres d’une saison compliquée

L’OGC Nice traverse l’un de ses pires passages depuis son retour en Ligue 1. Après une saison dernière aboutie (4e place), le club figure aujourd’hui à la 13e position du championnat. La série de neuf défaites consécutives, à peine interrompue par une victoire en Coupe de France contre Saint-Étienne, illustre la spirale négative.

L’urgence du rebond est totale : les supporters sont dans l’attente d’un signe fort pour stopper la chute au classement et retrouver la dynamique entrevue l’an dernier. La méthode de Franck Haise pour relancer l’OGC Nice s’est rapidement heurtée aux vents contraires de la crise sportive.

Pourquoi Franck Haise quitte le club ?

Arrivé en provenance du RC Lens il y a un an et demi, Franck Haise n’a pas réussi à inverser la tendance après des débuts encourageants. Selon L’Équipe, qui vient d’annoncer l’info, son départ a été décidé d’un commun accord avec sa direction, dans la foulée de la dernière victoire en Coupe de France. Le contexte : un vestiaire à réanimer, une confiance brisée et une pression grandissante sur le staff.

La dynamique de la saison passée n’a pas survécu à la série actuelle. La volonté était probablement de provoquer un électrochoc en changeant la tête sur le banc, alors que le maintien n’est pas encore assuré.

Qui pour remplacer Haise ? Claude Puel en pole

La succession est ouverte, mais un nom fait déjà bruit en interne : Claude Puel (64 ans). Lui qui avait déjà occupé le poste à Nice entre 2012 et 2016, et mené le club jusqu’à l’Europa League, possède de solides soutiens dans l’organigramme. Le quotidien sportif indique même qu’il est attendu à la tête du Gym pour la reprise de l’entraînement, dès ce lundi.

Reconnu pour sa rigueur tactique et son expérience dans la gestion des crises, l’ancien coach de l’ASSE (2019-2021) incarne le profil du « pompier de service » capable de rassurer et de reconstruire, en misant notamment sur la formation et la discipline de groupe. Un atout non négligeable pour tenter de redresser la barre rapidement.