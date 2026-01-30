FC Nantes : le groupe de Kantari pour Lorient avec un titulaire écarté et une belle surprise

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Le FC Nantes vient de communiquer le groupe convoqué par Ahmed Kantari pour le derby breton contre Lorient.

En grande difficulté dans la course au maintien, le FC Nantes, 16e et barragiste, se déplace ce samedi (19h) sur la pelouse de Lorient, à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Pour ce derby breton, Ahmed Kantari a retenu un groupe de 21 joueurs.

Mwanga écarté, Kaba déjà dans le groupe !

Un groupe où ne figure pas l’habituel titulaire Junior Mwanga, auteur d’une piètre prestation contre l’OGC Nice (1-4). Le joueur prêté par le RC Strasbourg est écarté comme Bahmed Deuff et Ignatius Ganago. Toujours blessé aux ischios-jambiers, Deiver Machado est, lui, forfait.

En revanche, comme il l’avait annoncé en conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur des Canaris peut compter sur les retours de Fabien Centonze, Francis Coquelin, Louis Leroux et Dehmaine Tabibou. Fraîchement arrivé en provenance de Lecce, Mohamed Kaba est, lui, déjà présent dans le groupe nantais, au contraire de Frédéric Guilbert.

Le groupe du FC Nantes :