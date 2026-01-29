Officiellement recruté hier, le nouveau latéral droit du FC Nantes Frédéric Guilbert a donné sa première interview chez les Canaris. Hamed Kantari était lui aussi présent en conférence de presse.

Officiellement nantais depuis hier, Frédéric Guilbert a été présenté ce jeudi. Le défenseur de 31 ans a dit combien il était déterminé à aider les Canaris à remonter la pente. Il a bien conscience de débarquer dans un contexte explosif, avec des tensions au sein de la direction, entre les Kita père et fils, mais aussi entre les supporters et tout le club. Ça ne l’a pas découragé à signer, lui qui était sans contrat depuis l’été dernier et la résiliation de son bail avec Lecce.

« C’est notre détermination qui fera la différence »

« Je sais que la mission est compliquée, mais pas impossible. C’est l’histoire d’une carrière aussi, en tout cas je suis très content d’être ici. Pour moi, il n’y avait pas de question financière. Je sais que le contexte est compliqué, qu’il y a plus ou moins des conflits. Au-delà de la performance et du talent, c’est notre détermination qui fera la différence. »

Centonze, Leroux, Tabibou et Coquelin disponibles

Medhi Kantari l’a suivi juste après devant les médias. Il a commencé par annoncer de bonnes nouvelles : « Il n’y a que Deiver Machado qui n’est pas disponible. Fabien Centonze, Dehmaine Tabibou ont repris l’entrainement, tout comme Louis Leroux, Francis Coquelin. Tylel Tati lui, est suspendu ». Le technicien du FC Nantes a aussi expliqué qu’il ne baissait pas les bras malgré le coup de massue niçois (1-4) de dimanche dernier : « L’idée, c’est de comprendre ce qui s’est passé le week-end dernier contre Nice. Les joueurs l’ont très mal vécu. Quant à moi, je garde ma ligne de conduite. Il faut être fort, être droit. Il faut en faire plus ».