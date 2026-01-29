À LA UNE DU 29 JAN 2026
FC Nantes Mercato : après Kwon, Lahdo aussi a trouvé preneur !

Par Raphaël Nouet - 29 Jan 2026, 09:05
Mayckel Lahdo lors du match du FC Nantes à Lyon.
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Prêté par l’AZ, l’ailier suédois Mayckel Lahdo va quitter le FC Nantes dans les prochaines heures pour s’engager avec un autre club.

Ça dépote du côté du FC Nantes, alors qu’il ne reste plus que cinq jours de mercato ! Dans le sens des arrivées, comme dans le sens des départs. Hier, la Maison Jaune a finalisé l’arrivée en prêt avec option d’achat de Mohamed Kaba (Lecce), qu’Ahmed Kantati a connu à Valenciennes. Elle a également acté la vente de son jeune défenseur central Enoch Mawassa (17 ans) à Cagliari, moyennant 150.000€. Le joueur était en fin de contrat en juin et le club ne comptait plus sur lui. Enfin, le décevant milieu sud-coréen Kown va prendre la direction de Westerlo. Et ce n’est pas tout !

Lahdo, direction le Danemark

Ce jeudi, on apprend qu’un autre flop estival, le Suédois Mayckel Lahdo, va également quitter la Jonelière. Selon le journaliste Farzam Abolhosseini, il va s’engager avec le club danois de Brondby. Toujours sous contrat avec l’AZ, il va casser son prêt au FC Nantes pour être envoyé jusqu’à la fin de la saison dans l’équipe de la banlieue de Copenhague. Talentueux mais hyper fragile, capable de se déboîter une épaule sur un simple dribble, Lahdo n’a pas réussi à s’imposer chez les Canaris.

Comme l’explique Emmanuel Merceron sur X, il ne reste plus qu’un seul ailier au FC Nantes (Guirassy) après le départ de Lahdo. Il y a en revanche neuf milieux de terrain pour un maximum de quatre places… La preuve d’un panic buy de la part de la direction nantaise ?

