Alors qu’il cherche toujours à recruter un défenseur central d’ici la fin du mercato, le FC Nantes en a vendu un, qu’il a formé, à Cagliari pour presque rien…

La nouvelle est tombée hier soir, à une heure avancée de la nuit : selon Ouest France, le FC Nantes s’est mis d’accord avec Cagliari pour un transfert de son jeune défenseur central Enoch Mawassa (17 ans). L’indemnité serait de 150.000€. Arrivé en juillet 2022 en provenance de l’US Roissy, le même club que Tylel Tati, Mawassa n’a pas fait d’apparition chez les professionnels. Depuis le début de la saison, il a surtout évolué avec les U19. Visiblement, les Canaris ne comptaient pas sur lui (ce qui a été confirmé à OF), ce qui est surprenant dans la mesure où ils cherchent toujours un défenseur central d’ici lundi prochain et la clôture du marché des transferts.

Plus que cinq jours pour finaliser le recrutement !

Après la signature de Mohamed Kaba, sixième recrue hivernale, la Maison Jaune voudrait encore recruter deux éléments, un attaquant étant la priorité et un défenseur central si l’occasion se présente. C’est que l’arrière-garde canaris, qui a cédé six fois lors des deux derniers matches de Ligue 1 (1-2 face au Paris FC, 1-4 contre Nice), est la troisième plus mauvaise de l’élite avec 34 buts encaissés, après celles de Metz (45) et Nice (36). L’arrivée d’Ali Youssif en provenance de Tunisie étant davantage un coup qu’autre chose, le Libyen n’ayant jamais joué en Europe.

Il ne reste plus que cinq jours au FC Nantes pour finaliser son recrutement. Un recrutement en forme de grand chambardement qui, jusque-là, n’aura pas porté ses fruits puisque les Canaris sont toujours englués dans les bas-fonds du classement…