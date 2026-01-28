Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Bastien Dechepy est l’arbitre désigné pour la rencontre entre le FC Lorient et le FC Nantes (samedi, 19h). Pas forcément une bonne nouvelle pour les Canaris.

Attention, ça pourrait piquer pour le FC Nantes ce samedi. Bastien Dechepy a été désigné comme arbitre pour le déplacement des Canaris à Lorient (19h), et l’historique n’est pas franchement rassurant.

En Ligue 1, Dechepy n’a arbitré le FC Nantes que cinq fois. Et les résultats sont loin d’être positifs :

Trois défaites : Montpellier (2-0) en octobre 2021, Marseille (1-2) en novembre 2024, Strasbourg (0-1) en août dernier.

Deux matchs nuls : Angers 1-1 en avril 2022, Lille 1-1 en août 2022.

Bref, sur le plan du championnat, le FC Nantes n’a jamais gagné sous la direction de cet arbitre, ce qui alimente forcément les inquiétudes avant ce déplacement à Lorient.

Des souvenirs positifs en Coupe de France

À l’inverse, Bastien Dechepy semble sourire aux Canaris… en Coupe de France :

Victoire 4-0 face à l’USM Senlis en 2018, avec deux buts d’Emiliano Sala.

Demi-finale mémorable face à Lyon, remportée 1-0 grâce à un magnifique but de Ludovic Blas.

Ces souvenirs pourraient redonner un peu de confiance aux Nantais, mais en Ligue 1, le bilan reste clairement défavorable. Samedi, le FC Nantes devra donc se méfier, non seulement du FC Lorient mais aussi de l’historique.