À LA UNE DU 28 JAN 2026
[17:50]Ligue 1 : Lorient passe à 100% sous pavillon américain, Black Knight voit très grand pour les Merlus
[17:30]ASSE Mercato : deux recrues dans les valises du remplaçant d’Horneland ?
[17:00]OM Mercato : Longoria et Benatia préparent un nouveau coup en Italie !
[16:30]Real Madrid, OL Mercato : Endrick faire une grande promesse aux supporters lyonnais, l’OM, le RC Lens et le LOSC peuvent trembler !
[16:00]FC Nantes : gros coup dur pour Kantari avant Lorient
[15:20]FC Nantes Mercato : après Guilbert, les Canaris finalisent une autre arrivée attendue !
[15:00]ASSE : Kilmer Sports accélère avec Philippe Montanier, il n’arrivera pas seul !
[14:30]OM Mercato : Neal Maupay fait déjà sensation à Séville
[14:00]OL Mercato : après Endrick, un nouvel attaquant proche de débarquer à Lyon !
[13:30]FC Barcelone Mercato : deux renforts pleins d’avenir en plus au Barça !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : gros coup dur pour Kantari avant Lorient

Par Bastien Aubert - 28 Jan 2026, 16:00
💬 Commenter
Anthony Lopes (FC Nantes)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Bastien Dechepy est l’arbitre désigné pour la rencontre entre le FC Lorient et le FC Nantes (samedi, 19h). Pas forcément une bonne nouvelle pour les Canaris.

Attention, ça pourrait piquer pour le FC Nantes ce samedi. Bastien Dechepy a été désigné comme arbitre pour le déplacement des Canaris à Lorient (19h), et l’historique n’est pas franchement rassurant.

En Ligue 1, Dechepy n’a arbitré le FC Nantes que cinq fois. Et les résultats sont loin d’être positifs :

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
  • Trois défaites : Montpellier (2-0) en octobre 2021, Marseille (1-2) en novembre 2024, Strasbourg (0-1) en août dernier.
  • Deux matchs nuls : Angers 1-1 en avril 2022, Lille 1-1 en août 2022.

Bref, sur le plan du championnat, le FC Nantes n’a jamais gagné sous la direction de cet arbitre, ce qui alimente forcément les inquiétudes avant ce déplacement à Lorient.

Des souvenirs positifs en Coupe de France

À l’inverse, Bastien Dechepy semble sourire aux Canaris… en Coupe de France :

  • Victoire 4-0 face à l’USM Senlis en 2018, avec deux buts d’Emiliano Sala.
  • Demi-finale mémorable face à Lyon, remportée 1-0 grâce à un magnifique but de Ludovic Blas.

Ces souvenirs pourraient redonner un peu de confiance aux Nantais, mais en Ligue 1, le bilan reste clairement défavorable. Samedi, le FC Nantes devra donc se méfier, non seulement du FC Lorient mais aussi de l’historique. 

FC NantesLorient FC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Nantes, Lorient FC