PSG, FC Nantes : Kolo Muani victime d’un accident de la route

Par Raphaël Nouet - 27 Jan 2026, 22:15
💬 Commenter
Randal Kolo Muani saluant des supporters de Tottenham.
Prêté par le PSG à Tottenham pour la saison, Randal Kolo Muani n’a pu voyager avec ses partenaires pour Francfort en raison d’un accident de la circulation.

Il y a des périodes comme ça… L’été dernier, Randal Kolo Muani voulait être transféré définitivement à la Juventus, où il a été prêté lors de l’exercice écoulé. Mais faute de finances suffisantes, la Vieille Dame a dû passer son tour et c’est à Tottenham que l’attaquant a été prêté par le PSG. Mais chez les Spurs, rien ne va. En quinze matches de Premier League, Kolo Muani n’a pas marqué une seule fois. C’est un peu mieux en Champions League (2 buts, 2 passes décisives en 6 rencontres), mais pas de quoi atténuer un sentiment de gâchis. Il a été question que son prêt soit cassé et qu’il aille finalement à la Juventus, qui le veut toujours. Mais cette hypothèse a été écartée par les Spurs.

Pas de blessure grave

Et comme si cela ne suffisait pas, Randal Kolo Muani a été victime ce mardi d’un accident de la route ! L’attaquant conduisant sa Ferrari dans laquelle avait également pris place Wilson Odobert. Les deux hommes se rendaient à l’aéroport, où les attendaient leurs coéquipiers afin de prendre l’avion pour Francfort. Mais l’un des pneus du bolide a crevé, occasionnant une embardée et une collision avec une autre voiture. Selon l’entraîneur de Tottenham, Thomas Frank, les deux joueurs vont bien, de même que les autres personnes impliquées dans l’accident. Ils ont rejoint leurs coéquipiers en Allemagne plus tard dans la soirée.

Randal Kolo Muani devait avoir hâte de retrouver l’Eintracht, où il a explosé en 2022-23, après sa formation à Nantes. Cela lui avait permis de s’engager l’été suivant avec le PSG moyennant 95 M€. Depuis, l’attaquant n’a jamais retrouvé le niveau qui était le sien en Bundesliga…

