FC Nantes : les Canaris déjà condamnés, la stat qui fait froid dans le dos

Par Raphaël Nouet - 27 Jan 2026, 21:45
Mostafa Mohamed dépité après la défaite du FC Nantes contre Nice.
Actuellement barragiste avec six points de retard sur le 15e, le FC Nantes a très peu de chances d’aller chercher un maintien direct. Rattraper un tel retard ne s’est produit que trois fois.

C’est la soupe à la grimace du côté du FC Nantes ! Depuis dimanche et la déroute à la Beaujoire contre Nice (1-4), les chances de maintien se sont considérablement amoindries. L’espoir était pourtant de mise au moment où se profilaient les réceptions successives du Paris FC et du Gym. Mais les deux défaites endurées ont torpillé le peu de confiance des hommes d’Ahmed Kantari. Ceux-ci sont actuellement 16es, avec six points de retard sur Le Havre, qui les devance au classement.

Seulement 3 précédents en près d’un siècle…

Rattraper un tel retard est une rareté. Dans Nice-Matin le week-end dernier, on pouvait lire que seules trois équipes sont parvenues à rattraper six points à quinze journées de la fin pour se sauver : Guingamp en 1998, Strasbourg en 2008 et Caen en 2012 avaient été relégués alors qu’ils comptaient six longueurs d’avance sur le premier relégable à quinze journées de la fin. Trois cas en presqu’un siècle de championnat de France, c’est une rareté.

Pour le FC Nantes, le message est donc clair : il faut absolument conserver cette place de barragiste en terminant devant Auxerre et Metz. Il restera ensuite à gérer un barrage aller-retour qui pourrait le mettre aux prises avec l’AS Saint-Etienne pour une affiche mythique qui aurait une drôle de saveur…

