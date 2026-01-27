Après les résultats de la 19e journée, l’intelligence artificielle d’Opta a mis à jour son classement final de la Ligue 1.

Victorieux à Auxerre (1-0), le PSG a repris la tête de la Ligue 1 au RC Lens, qui s’est incliné à Marseille (1-3). L’OL, lui, a explosé le FC Metz (5-2) à Saint-Symphorien et dépassé le LOSC, largement défait à domicile par Strasbourg (1-4), à la 4e place. Les Dogues rétrogradent en 5e position, talonnés par le Stade Rennais, battu par Lorient (0-2) au Roazhon Park. Dans le bas du tableau, le FC Nantes, écrasé à la Beaujoire par Nice (1-4), est 16e, mais décroché par Le Havre, qui pointe une place et six points devant lui.

Selon l’IA, le FC Nantes va descendre !

Tous ces résultats ont provoqué un changement dans le classement final pronostiqué par l’intelligence artificielle d’Opta. Le plus important concerne justement les Canaris. Opta estime qu’ils descendront directement en fin de saison puisqu’ils termineront à la 17e place. Ils ont 30,47% de chances de finir à cette position, l’AJ Auxerre lui passant devant pour arracher le barrage L1/L2. Dans le haut du classement, en revanche, pas de surprise : le PSG sera champion, Lens finira 2e, l’OM 3e et l’OL 4e. Le LOSC sera 5e et qualifié pour l’Europa League. A la 6e place, par contre, Strasbourg devrait devancer le Stade Rennais.

Bien évidemment, les choses ont largement le temps de changer puisque l’IA prend évidemment en compte les résultats de chaque journée mais également les dynamiques de chaque équipe ainsi que leur historique en Ligue 1.