À la veille d’un choc européen brûlant face à Newcastle, le PSG pourrait bien récupérer un atout majeur dans le groupe de Luis Enrique.

C’est LA question centrale au PSG avant ce rendez-vous capital. Absent à Auxerre vendredi dernier (1-0), Achraf Hakimi avait été mis au repos après la CAN, mais aussi longtemps tenu éloigné des terrains en raison d’une blessure à la cheville. Suffisant pour nourrir les doutes. Pourtant, ces dernières heures, la tendance est clairement positive. Selon son entourage, le latéral marocain pourrait bien être intégré au groupe pour affronter Newcastle. Une décision finale doit être prise à l’issue de l’entraînement du jour, mais l’optimisme est réel en interne.

Joao Neves en jambes, Mendes opérationnel

Autre bonne nouvelle pour Luis Enrique : Joao Neves a enchaîné une nouvelle séance collective. Selon L’Équipe, le milieu portugais, qui se dit en jambes, devrait logiquement faire partie du groupe convoqué. Un signal fort alors que le PSG aura besoin d’intensité et de justesse au milieu. Nuno Mendes, lui aussi, est prêt. Mis au repos contre Auxerre, le latéral gauche est apte et postule sans réserve pour une place de titulaire. De quoi offrir des options supplémentaires sur les côtés.

Infirmerie : ça bouge mais tout n’est pas réglé

Côté retours progressifs, Quentin Ndjantou (cuisse) et Matveï Safonov (main) avancent dans le bon sens. Le gardien russe devrait toutefois être disponible avant le jeune Français. En revanche, le doute persiste autour de Fabian Ruiz. Touché à un genou, l’Espagnol reste très incertain pour cette affiche européenne. Luis Enrique devra encore trancher sur quelques postes clés. Hakimi est annoncé en balance avec Zabarnyi, tandis que le secteur offensif reste ouvert au PSG.

L’équipe probable du PSG : Chevalier – Hakimi ou Zabarnyi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola ou Doué.