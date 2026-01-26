Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le FC Barcelone se serait mis d’accord avec les représentants de Fermin Lopez (22 ans) pour une prolongation qui inclura une clause libératoire d’un milliard d’euros.

Ce lundi, Dro Fernandez est à Paris pour passer sa visite médicale puis signer son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone va récupérer 8,5 M€ dans l’affaire mais Joan Laporta fulmine quand même à l’idée de voir un jeune talent partir pour une somme aussi basse. Surtout pour un club avec lequel il a été en conflit pendant des années, même si les choses se sont améliorées. Alors, ce n’est certainement pas un hasard si le nouveau contrat de Fermin Lopez devrait comporter une clause anti-PSG.

Une clause libératoire d’un milliard d’euros !

Selon La Vanguardia, le milieu offensif de 22 ans va signer un nouveau contrat jusqu’en 2031 (soit deux années de plus que l’actuel). Il sera accompagné d’une augmentation salariale de 50%. Normal pour un joueur qui a sacrément progressé depuis l’arrivée d’Hansi Flick et affiche cette saison un bilan de 10 buts et autant de passes décisives en 25 matches toutes compétitions confondues. Surtout, son nouveau contrat sera assorti d’une clause libératoire d’un milliard d’euros.

De quoi décourager le PSG mais également Chelsea, qui ont voulu l’attirer à 2024. C’était avant que Flick ne succède à Xavi. Fermin a vraiment hésité à quitter le FCB, auquel il est pourtant très attaché, vu que son temps de jeu ne décollait pas. Depuis, personne n’a eu à se plaindre de cette décision…