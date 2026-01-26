FC Barcelone Mercato : quatre recrues d’avenir vont rejoindre le Barça !

Dans un mercato hivernal calme pour son équipe première, le FC Barcelone fait le pari de l’avenir. Le club catalan s’appuie sur l’arrivée de quatre jeunes talents venus du monde entier…

Alors que le marché des transferts reste fermé pour l’équipe première du Barça cet hiver — exception faite du retour annoncé de João Cancelo —, le véritable chantier s’opère du côté du Barça Atletic. Le contexte économique de la maison blaugrana freine toute grosse opération immédiate en A. Résultat, les dirigeants barcelonais accélèrent sur un autre front : celui du recrutement de jeunes talents internationaux, à intégrer d’abord dans l’équipe B, avec en ligne de mire un passage éclair vers l’élite.

Cette politique, déjà amorcée depuis plusieurs saisons, fait la part belle à la complémentarité entre la mythique La Masia et la post-formation de jeunes venus d’ailleurs. Les résultats ne se font pas attendre avec l’arrivée imminente de quatre espoirs, chacun choisi pour renforcer un secteur précis du Barça Atletic.

Cette vague d’arrivées s’accompagne de plusieurs mouvements sortants majeurs. Andrés Cuenca (18 ans) s’apprête à tenter l’aventure en Serie A, du côté de Côme, tandis que son compère défensif Mamadou Mbacke prend la direction de la MLS. Sur le flanc offensif, c’est le rapide Dani Rodriguez qui s’envole au Dinamo Zagreb, probablement sous forme de prêt. Ces départs libèrent de l’espace et offrent de nouvelles opportunités au sein de l’équipe de Juliano Belletti.

Quatre recrues internationales pour le Barça Atletic

Le Barça n’a pas perdu de temps pour cibler les profils adaptés à ses ambitions. Voici les nouveaux visages attendus à la Ciudad Deportiva, selon Mundo Deportivo :

Hamza Abdelkarim (Égypte, 15 ans, avant-centre / Al Ahly FC) : Véritable phénomène des U17 égyptiens (12 buts en 19 sélections), ce grand espoir de 1,82 m incarne le pari offensif du club catalan. Malgré un temps de jeu limité en club cette saison, son talent ne passe pas inaperçu. Pour en savoir plus sur l’opération autour du joueur, plongez-vous dans les détails de l’effort financier du FC Barcelone pour Hamza Abdelkarim.

Ajay Tavares (Angleterre, 16 ans, ailier / Norwich) : Sa précocité et ses accélérations ont tapé dans l'œil du staff blaugrana, le Barça coiffant au poteau plusieurs cadors européens prêts à s'aligner.

Juwensley Onstein (Pays-Bas, 18 ans, défenseur central / Genk) : Originaire d'un centre réputé pour ses joueurs prometteurs, Onstein est vu comme un renfort défensif d'avenir pour l'effectif B du FC Barcelone.

Patricio Pacífico (Uruguay, 19 ans, latéral gauche / Defensor Sporting) : Sa polyvalence et son expérience sud-américaine lui ouvrent naturellement la porte d'un club soucieux d'explorer d'autres marchés que le vivier local.

Quel avenir pour ces nouveaux talents à Barcelone ?

L’arrivée de ces quatre espoirs internationaux n’est pas arbitraire. Le Barça ne se contente plus d’attendre que la relève arrive de sa cantera. Les dirigeants accélèrent la transition entre la post-formation et l’intégration chez les professionnels. Si ces jeunes réussissent à franchir le cap de la Segunda División avec le Barça Atletic, il n’est pas exclu de les voir tester leur potentiel auprès du groupe pro lors de la prochaine saison.

À l’heure où la concurrence se fait rude sur le marché des jeunes talents, le FC Barcelone affiche une hauteur de vue certaine. Plutôt que de concentrer tous ses efforts sur l’équipe A, le club tisse déjà sa toile pour préparer les prochaines générations, armé d’une cellule recrutement toujours plus internationale. Si ce pari sur la jeunesse porte ses fruits, Barcelone pourrait détenir un atout maître pour les saisons à venir.