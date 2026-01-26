À LA UNE DU 26 JAN 2026
[18:47]OM : la réponse hallucinante de Dugarry à De Zerbi
[18:32]ASSE : de Kilmer aux Verts en passant par Horneland, Guillou allume tout le monde !
[18:05]PSG Mercato : un coup encore possible, surprise pour Kamara à l’OL
[17:46]FC Nantes : Waldemar Kita prend une décision radicale après Nice
[17:27]FC Nantes Mercato : jusqu’à 3 recrues finalement mais un énorme bémol !
[17:11]OM : le club contre-attaque pour l’absence de ses supporters à Paris
[16:45]Stade Rennais Mercato : du neuf sur les dossiers Fofana, Meïté et Jacquet
[16:27]OM Mercato : une autre arrivée surprise, un jeune prolonge, ça chauffe pour Bakola
[16:13]RC Lens Mercato : une recrue pourrait débarquer, son profil est connu
[15:55]PSG Mercato : Mourinho flingue une piste à 60 M€
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : un coup encore possible, surprise pour Kamara à l’OL

Par Raphaël Nouet - 26 Jan 2026, 18:05
💬 Commenter
Noham Kamara en action lors du match de Coupe de France du PSG contre Vendée FC.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le PSG ne devrait pas recruter d’ici la clôture du mercato, lundi prochain, à moins d’une opportunité pour l’un des joueurs visés. Mais il devrait prêter Noham Kamara à l’OL.

Ce lundi après-midi, Loïc Tanzi a évoqué, lors d’un chat, l’actualité transferts de la plupart des clubs de L1. Le Paris Saint-Germain n’a évidemment pas fait exception mais le journaliste de L’Equipe n’a pas sorti de scoop, répétant la ligne officielle du club de la capitale : « Normalement, le mercato parisien est terminé, mais le PSG a toujours le même discours : Luis Campos et Luis Enrique restent ouverts à ce qui peut se passer sur le marché. Si une opportunité se présente sur un joueur ciblé, le club n’hésitera pas à agir. Mais il n’est pas question de recruter pour recruter. Le club a sa liste de souhaits, et il faudra que des possibilités concrètes existent sur ces dossiers pour avancer ».

Kamara prêté avec option d’achat ?

En revanche, Tanzi a évoqué le cas Noham Kamara, jeune défenseur central que le PSG souhaite prêter cet hiver pour qu’il s’aguerrisse. De nombreux clubs se sont montrés intéressés, comme Nantes, Toulouse et Lyon en France ou des écuries espagnoles. Mais c’est bien l’OL qui devrait empocher le morceau. En revanche, petite surprise, le prêt devrait comporter une option d’achat ! « Les discussions sont toujours ouvertes entre l’OL et le PSG. Les négociations avancent, mais rien n’est encore acté. Il faut attendre encore un peu pour savoir si Noham Kamara pourra rejoindre l’OL en prêt, probablement avec une option d’achat. »

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

C’est une surprise dans la mesure où le PSG avait fait savoir qu’il comptait beaucoup sur son défenseur central de 19 ans pour l’avenir. A moins de fixer une option d’achat très élevée, qui n’aurait donc pas trop d’intérêt, le message envoyé au joueur est différent…

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot