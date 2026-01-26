Le PSG ne devrait pas recruter d’ici la clôture du mercato, lundi prochain, à moins d’une opportunité pour l’un des joueurs visés. Mais il devrait prêter Noham Kamara à l’OL.

Ce lundi après-midi, Loïc Tanzi a évoqué, lors d’un chat, l’actualité transferts de la plupart des clubs de L1. Le Paris Saint-Germain n’a évidemment pas fait exception mais le journaliste de L’Equipe n’a pas sorti de scoop, répétant la ligne officielle du club de la capitale : « Normalement, le mercato parisien est terminé, mais le PSG a toujours le même discours : Luis Campos et Luis Enrique restent ouverts à ce qui peut se passer sur le marché. Si une opportunité se présente sur un joueur ciblé, le club n’hésitera pas à agir. Mais il n’est pas question de recruter pour recruter. Le club a sa liste de souhaits, et il faudra que des possibilités concrètes existent sur ces dossiers pour avancer ».

Kamara prêté avec option d’achat ?

En revanche, Tanzi a évoqué le cas Noham Kamara, jeune défenseur central que le PSG souhaite prêter cet hiver pour qu’il s’aguerrisse. De nombreux clubs se sont montrés intéressés, comme Nantes, Toulouse et Lyon en France ou des écuries espagnoles. Mais c’est bien l’OL qui devrait empocher le morceau. En revanche, petite surprise, le prêt devrait comporter une option d’achat ! « Les discussions sont toujours ouvertes entre l’OL et le PSG. Les négociations avancent, mais rien n’est encore acté. Il faut attendre encore un peu pour savoir si Noham Kamara pourra rejoindre l’OL en prêt, probablement avec une option d’achat. »

C’est une surprise dans la mesure où le PSG avait fait savoir qu’il comptait beaucoup sur son défenseur central de 19 ans pour l’avenir. A moins de fixer une option d’achat très élevée, qui n’aurait donc pas trop d’intérêt, le message envoyé au joueur est différent…