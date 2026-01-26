Le PSG et Luis Campos visaient le jeune attaquant portugais Anisio Cabral (17 ans), dont la clause libératoire est de 60 M€. Mais José Mourinho lui a fait faire ses débuts avec le Benfica hier… et il a marqué sur son premier ballon !

Il y a quelque temps, le compte PSGInside-Actus avait révélé que le PSG et Luis Campos suivaient de près l’évolution du jeune Anisio Cabral. Cet attaquant portugais de 17 ans impressionne avec les équipes de jeunes du Benfica Lisbonne ainsi qu’avec les sélections lusitaniennes. Il a par exemple terminé deuxième meilleur buteur (7 réalisations) de la Coupe du monde U17 qui s’est tenue à l’automne et qu’il a remportée en marquant l’unique but de la finale face à l’Autriche (1-0). Sa clause libératoire est fixée à 60 M€, une somme énorme pour un joueur de cet âge mais vu les qualités qui lui sont prêtées (vitesse, puissance, précision), le jeu en valait la chandelle. Surtout que José Mourinho ne lui avait pas encore donné sa chance chez les professionnels. Mais ça, c’était avant…

Premier ballon chez les pros, premier but !

Hier, le Special One a profité d’une balade de santé contre l’Estrela de Amadora à la Luz (4-0) pour lancer le jeune joueur de 17 ans dans le grand bain. Anisio Cabral est entré en jeu à la 83e minute, alors que le score était de 3-0. Trente secondes plus tard, il était à la réception d’un centre dévié de Daniel Banjaqui, autre jeune formé au club, pour battre le gardien adverse d’une tête croisée dans laquelle on a pu admirer à la fois son sens du timing, son placement et sa précision. Premier ballon chez les professionnels et premier but pour Cabral ! Ça ne présage de rien pour la suite mais c’est quand même une statistique assez parlante !

Après la partie, José Mourinho a déclaré à propos de son attaquant : « Je m’attendais à ce qu’il ait le niveau nécessaire ». Plus tôt dans la saison, l’entraîneur avait fracassé des jeunes et d’habituels remplaçants après un match de Coupe au cours duquel ils n’avaient rien montré. En trente secondes, Anisio Cabral, lui, a déjà prouvé qu’il pouvait être une doublure à l’habituel titulaire, Vangelis Pavlidis. Sa carrière chez les pros du Benfica est lancée. Le PSG devra payer cher pour l’arracher aux Aigles !