Antoine Griezmann (34 ans) n’est pas un joueur du PSG mais son avenir à l’Atlético Madrid pourrait bien décider de la suite de l’architecture du mercato hivernal à Paris.

À Paris, on suit de très près ce qui se passe dans la capitale espagnole. Et pour une raison simple : si Griezmann quitte l’Atlético Madrid, cela peut déclencher un effet domino direct sur le dossier Ramos… et donc sur les plans du PSG.

C’est en tout cas la théorie d’Ekrem Konur. Le point de départ, c’est donc l’Atlético. Le club madrilène traverse une période où l’attaque est constamment réorganisée, entre départs, arrivées et ajustements. Et si Griezmann venait à partir (ou à changer de rôle), alors l’Atlético pourrait chercher à remplacer son profil par un joueur de haut niveau. Et Gonçalo Ramos est évidemment une cible logique.

Ramos à l’Atlético pour remplacer Griezmann ?

Dans ce contexte, le PSG se retrouve en position de force… mais aussi en position de vulnérabilité. Car si l’Atlético active une offensive sur Ramos, Paris se retrouverait dans une vraie course au talent. Et le club parisien pourrait devoir accélérer ses décisions, sous peine de voir l’une de ses options offensives s’envoler. Mais l’impact de Griezmann ne s’arrête pas là. Il touche aussi à la stratégie interne du PSG. Car si Ramos est une piste sérieuse pour Paris, c’est justement parce que le club cherche à construire un projet offensif durable, avec un numéro 9 capable de durer.

Dans ce cas, la présence ou non de Ramos au PSG va directement influer sur les choix de recrutement dans l’entrejeu, sur le profil des attaquants, et sur la manière dont le club veut structurer son attaque. Et c’est là que le domino est dangereux : un mouvement à l’Atlético, un départ de Griezmann, et le PSG se retrouve obligé de réagir. Soit en accélérant le dossier Ramos, soit en changeant complètement de stratégie offensive.