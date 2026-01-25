PSG Mercato : un titulaire de Luis Enrique au bord de la rupture, son avenir remis en cause ?

Éclatant avec le PSG la saison dernière, Senny Mayulu traverse une période trouble. Derrière sa perte de confiance, la question de sa prolongation contractuelle revient sur le devant de la scène.

Quand le doute s’invite après l’ascension

Révélé il y a plusieurs mois par des prestations insouciantes et décisives au Paris Saint-Germain, Senny Mayulu a terminé l’exercice précédent avec 34 matches et 6 buts, dont un en finale de Ligue des Champions, quand même. Mais quelques mois plus tard, l’élan s’essouffle : s’il reste l’un des plus utilisés par Luis Enrique cette saison (25 rencontres, 1 568 minutes), son jeu a perdu en efficacité, et la confiance semble s’être envolée.

L’enchaînement des rendez-vous, la rigueur de l’exigence et la pression inhérente au PSG compliquent la route des jeunes talents. Les sourires et la fraîcheur ont laissé place à une véritable quête de repères.

Polyvalence : une richesse… qui sème le trouble

Formé à toutes les positions par Luis Enrique, Mayulu a porté les couleurs parisiennes tour à tour en pointe, sur les ailes, au cœur du jeu et même en défense. Une adaptabilité saluée, mais qui l’empêche de s’installer durablement à son poste de prédilection.

Chaque changement de rôle entraîne de nouveaux réflexes à intégrer, au détriment de la stabilité et de la performance. La polyvalence peut devenir une arme à double tranchant pour un jeune en quête de certitudes.

Le flou contractuel, la nouvelle pression du quotidien

Derrière la baisse de régime de Mayulu, un autre enjeu gagne en importance : la question de sa prolongation. Lié au PSG jusqu’en 2027, il n’a pas encore été invité à sceller son avenir sur la durée, et un accord est encore loin d’être trouvé selon L’Équipe. Cette incertitude diffuse pèse sur la tranquillité d’un joueur placé sous les radars de grands clubs, notamment d’Angleterre.

Difficile à son âge d’ignorer le contexte. Même sans déclarations publiques, cette absence de perspectives claires bouscule équilibre mental, quotidien et repères. Les proches du joueur doivent rester vigilants pour éviter qu’il ne perde de vue sa progression sur le terrain.

Pression mentale et gestion du vestiaire

Battements de doutes, rendez-vous ratés, Mayulu n’élude rien sur sa mauvaise passe. Après la défaite à Auxerre, il a souligné la solidarité du groupe et la confiance apportée par le staff.

Jamais sa motivation ou son investissement n’ont été remis en cause. La faille est psychologique : retrouver l’élan, malgré la pression constante du très haut niveau. Luis Enrique et Luis Campos lui renouvellent leur confiance en le maintenant régulièrement titulaire, privilégiant le dialogue et le travail individualisé.

Vers un déclic pour Senny Mayulu ?

La trajectoire de Mayulu rappelle que l’éclosion des jeunes au PSG est un chemin semé d’obstacles. L’environnement parisien, exigeant mais protecteur, offre à ses pépites un cadre pour se relever. La confiance maintenue par le staff et la lucidité du joueur sont les clefs d’un possible rebond.

Reste à clarifier son avenir contractuel : une prolongation rapide apporterait sérénité et perspectives.