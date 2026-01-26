À LA UNE DU 26 JAN 2026
[12:45]ASSE : nouvelle banderole explosive à l’Etrat, la fracture avec les supporters est totale ! 
[12:11]PSG : pluie de bonnes nouvelles pour Luis Enrique avant Newcastle
[11:48]ASSE INFO BUT! : après Sacramento, deux nouveaux noms soufflés à l’oreille de Kilmer pour l’après Horneland
[11:30]Revue de presse : Clauss réveille Nice, coup dur pour Thauvin à Lens, nouveau gros coup pour Rennes au Mercato !
[11:12]OM : en plein Mercato, le club officialise une arrivée très caliente à Marseille ! 
[10:47]FC Nantes : Kantari a tranché pour son avenir, Kita bientôt prêt à frapper ?
[10:13]OM : sous tension, Longoria lâche une bombe sur l’avenir de De Zerbi ! 
[09:48]Revue de presse espagnole : Fermin fait craquer le FC Barcelone, Arbeola a révolutionné le Real Madrid 
[09:16]ASSE : le vestiaire lâche Horneland, Kilmer fait une annonce choc sur son avenir ! 
[09:00]LOSC : Létang fait une annonce retentissante sur l’avenir de Genesio
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : pluie de bonnes nouvelles pour Luis Enrique avant Newcastle

Par Bastien Aubert - 26 Jan 2026, 12:11
💬 Commenter
Achraf Hakimi
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Mercredi, le Paris Saint-Germain reçoit Newcastle dans un match à haute tension : une victoire offrirait une qualification directe pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Luis Enrique pourrait enfin retrouver des forces fraîches et déterminantes.

Les bonnes nouvelles s’enchaînent au PSG. Vainqueur d’Auxerre vendredi et de retour sur le trône de Ligue 1 le lendemain par le biais de la victoire de l’OM face au RC Lens (3-1), les Parisiens retrouvent peu à peu le sourire. Luis Enrique avec. 

Hakimi et 3 retours attendus au PSG

Selon L’Équipe, le coach espagnol devrait observer plusieurs retours lors de l’entraînement de ce lundi, après un dimanche de repos accordé au groupe. Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Joao Neves et Achraf Hakimi sont notamment attendus. Des retours qui pourraient changer la donne face à Newcastle et offrir plus de solutions à un PSG parfois trop dépendant de quelques cadres cette saison.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Enfin au complet contre Newcastle ?

L’entraînement d’aujourd’hui sera donc scruté, car il devrait permettre de faire un premier point sur l’état de forme de chacun. Avec ces retours de taille, le PSG pourrait se présenter avec plus de densité, plus d’options tactiques, et surtout plus de confiance. Une bonne nouvelle pour un club qui cherche à se rassurer en Ligue des Champions. 

PSGLigue des champions

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Ligue des champions, PSG