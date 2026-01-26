Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Mercredi, le Paris Saint-Germain reçoit Newcastle dans un match à haute tension : une victoire offrirait une qualification directe pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Luis Enrique pourrait enfin retrouver des forces fraîches et déterminantes.

Les bonnes nouvelles s’enchaînent au PSG. Vainqueur d’Auxerre vendredi et de retour sur le trône de Ligue 1 le lendemain par le biais de la victoire de l’OM face au RC Lens (3-1), les Parisiens retrouvent peu à peu le sourire. Luis Enrique avec.

Hakimi et 3 retours attendus au PSG

Selon L’Équipe, le coach espagnol devrait observer plusieurs retours lors de l’entraînement de ce lundi, après un dimanche de repos accordé au groupe. Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Joao Neves et Achraf Hakimi sont notamment attendus. Des retours qui pourraient changer la donne face à Newcastle et offrir plus de solutions à un PSG parfois trop dépendant de quelques cadres cette saison.

Enfin au complet contre Newcastle ?

L’entraînement d’aujourd’hui sera donc scruté, car il devrait permettre de faire un premier point sur l’état de forme de chacun. Avec ces retours de taille, le PSG pourrait se présenter avec plus de densité, plus d’options tactiques, et surtout plus de confiance. Une bonne nouvelle pour un club qui cherche à se rassurer en Ligue des Champions.