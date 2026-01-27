À LA UNE DU 27 JAN 2026
[22:15]PSG, FC Nantes : Kolo Muani victime d’un accident de la route
[22:00]RC Lens : après son match face à l’OM, Thauvin doit-il faire un petit tour sur le banc ?
[21:45]FC Nantes : les Canaris déjà condamnés, la stat qui fait froid dans le dos
[21:15]OM Mercato : c’est officiel pour Maupay !
[21:00]ASSE  : le départ d’Horneland officialisé demain soir ?
[20:48]OM, PSG, RC Lens, FC Nantes : le nouveau classement en fin de saison de l’IA
[20:09]Real Madrid : Arbeloa évoque Mbappé, Vinicius et réagit aux propos de Mourinho
[19:54]PSG Mercato : énorme révélation sur l’avenir de Luis Enrique !
[19:41]OM : avant Bruges, De Zerbi évoque les dossiers chauds et répond à Longoria
[19:25]RC Lens Mercato : c’est officiel pour Masuaku !
OM : avant Bruges, De Zerbi évoque les dossiers chauds et répond à Longoria

Par Raphaël Nouet - 27 Jan 2026, 19:41
💬 Commenter
Roberto De Zerbi en conférence de presse avant le match de l'OM à Bruges.
En conférence de presse à la veille du match décisif en Champions League à Bruges, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a évoqué les cas de Vermeeren, Kondogbia et Aguerd tout en répondant à son président, Pablo Longoria, qui le verrait en équivalent de Diego Simeone (Atlético) à Marseille.

Il a bien étudié Bruges

« Je connais bien Bruges. Je les ai bien étudiés. Ils ont des joueurs jeunes, avec de la vitesse. Défensivement, il faut défendre tous ensemble. Offensivement, aussi. Bruges veut gagner, mais nous aussi. On n’a pas de limite. J’essaye de mettre l’équipe la plus juste. Des joueurs n’ont pas bien récupéré de Lens, comme Paixao, qui s’est entraîné à l’écart. Se qualifier, ce serait quelque chose de très grand ! J’ai beaucoup de confiance en notre équipe. On peut vaincre avec la bonne mentalité. Bruges est une équipe qui marque beaucoup de buts. Comme l’OM ! C’est notre ADN. Bruges met beaucoup de pression. Leur jeu offensif peut nous donner des opportunités. »

Un calendrier démentiel

« L’enchaînement des matchs ? Le calendrier est ainsi. On a beaucoup de joueurs dans l’effectif et ne pas risquer des blessures. »

Quel milieu aux côtés d’Hojbjerg ?

« Arthur Vermeeren ? Je vois qu’il n’est pas trop bien, physiquement et mentalement. Il pourrait jouer demain, mais je dois évaluer chaque joueur. Comme pour Bakola, je l’ai vu en difficulté après Newcastle. Geoffrey Kondogbia peut jouer demain. On l’aide beaucoup. Il est prêt pour jouer. Après Liverpool, il était trop fatigué pour enchaîner avec Lens ».

Longoria qui le voit faire comme Simeone à l’Atlético

« L’OM est le lieu idéal pour moi. Ce qu’a dit Pablo (Longoria) m’a fait plaisir. »

Paixao titulaire demain ?

« Igor Paixao peut jouer demain soir ! Il a fait un super match contre Lens. »

Aguerd va bien

« Nayef Aguerd est un joueur top ! Il a beaucoup souffert de la finale de la CAN. Ici, on l’aime tous. Il voulait jouer. Il a eu des crampes contre Lens ».

OMLigue des champions

