OM Mercato – INFO BUT! : après Nwaneri, un autre gros coup venu de Premier League cet hiver ?

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si le départ de Neal Maupay pourrait être compensé en attaque et qu’un milieu serait encore ciblé cet hiver, l’OM vise surtout un latéral gauche avant la clôture du mercato le 2 janvier prochain.

L’OM ne s’arrête jamais vraiment au Mercato. Après avoir ferré Quinten Timber et Ethan Nwaneri la semaine dernière, Medhi Benatia accélère désormais sur un autre chantier devenu prioritaire par la force des choses cet hiver : un latéral gauche.

Un latéral gauche comme priorité ?

Si le départ imminent de Neal Maupay à Séville (visite médicale ce mardi) pose forcément la question d’un remplacement en attaque, les dirigeants marseillais ciblent surtout à ce poste cet hiver. La blessure d’Emerson Palmieri a rebattu les cartes et poussé l’état-major olympien à agir plus vite que prévu. Surtout si Ulisses Garcia fait ses valises pour l’étranger, ce qui est la tendance à l’instant où l’on écrit ces lignes.

Dans cette optique, le profil très offensif de Souffian El Karouani, actuellement à Utrecht, reste apprécié par les décideurs marseillais. Mais selon nos informations, l’OM travaille aussi sur une autre piste, bien plus discrète, en provenance de Premier League. Un nom qui n’a pas encore filtré mais qui confirme l’appétence marseillaise pour le marché anglais, après le prêt pour six mois d’Ethan Nwaneri en provenance d’Arsenal.

El Kaabi toujours apprécié

Hier, L’Équipe révélait par ailleurs que l’OM échangeait avec plusieurs attaquants. Reste une question centrale : les dirigeants olympiens parviendront-ils à boucler l’arrivée d’un renfort offensif dès cet hiver ou attendront-ils le prochain mercato estival pour frapper fort ?

Toujours d’après nos informations, Ayoub El Kaabi (Olympiakos) figurait encore mi-janvier sur les tablettes des recruteurs olympiens. Un dossier suivi mais sans caractère prioritaire à ce stade, preuve que l’OM avance avec méthode et hiérarchise clairement ses besoins.

Bastien Aubert