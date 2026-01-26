La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Poussé vers la sortie cet hiver, le latéral gauche de l’OM Ulisses Garcia aurait un courtisan en Grèce et un autre en Allemagne, en plus du Hellas Vérone.

Très peu utilisé depuis le début de la saison, Ulisses Garcia n’est plus qu’un troisième choix dans le couloir gauche derrière Emerson Palmieri et Facundo Medina. Une bonne raison pour le Suisse de quitter l’OM cet hiver. Et la direction phocéenne ne serait pas contre un transfert, qui pourrait lui rapporter 3 M€. Ou juste un prêt qui allègerait sa masse salariale. Courtisé par le Hellas Vérone, le latéral gauche aurait aussi pu rebondir au RC Lens ou au FC Nantes, les deux clubs étant en quête de joueurs de son profil. Mais ce lundi, on apprend que c’est bien vers l’étranger qu’il se dirige puisque deux nouveaux clubs sont sur les rangs pour l’accueillir.

Wolfsburg et le Panathinaïkos sur les rangs

Le premier serait Wolfsburg, selon Niclas Borner, journaliste à RTL. Garcia a laissé une bonne image en Allemagne, où il a joué avec Nuremberg et le Werder Brême. Le deuxième serait le Panathinaïkos, désormais dirigé par Rafael Benitez. Le club grec est friand de joueurs venant de Ligue 1 puisqu’il compte dans ses rangs Alban Lafont (prêté par le FC Nantes), Pedro Chirivella (ex-Canari) et Renato Sanches (prêté par le PSG). Borner assure que Wolfsburg était davantage intéressé en début de mercato et qu’il le serait moins aujourd’hui.

A une semaine de la fin du marché des transferts, en France comme dans la plupart des grands pays européens, il semblerait que ce soit Vérone qui soit en pole position pour Ulisses Garcia.