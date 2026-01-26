À LA UNE DU 26 JAN 2026
[20:46]FC Nantes : les Canaris, bonnet d’âne de l’Europe, c’est officiel !
[20:22]OM Mercato : ni FC Nantes, ni RC Lens, 2 nouveaux courtisans étrangers pour Garcia
[20:00]ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Cela fait un an qu’Horneland s’est mis en danger »
[19:36]Stade Rennais : Ménès donne 2 conseils à Beye pour relancer la machine
[19:23]FC Barcelone Mercato : une clause anti-PSG pour Fermin afin d’éviter un Dro bis
[19:07]FC Nantes, ASSE : Will Still veut revenir en France mais a une exigence
[18:47]OM : la réponse hallucinante de Dugarry à De Zerbi
[18:32]ASSE : de Kilmer aux Verts en passant par Horneland, Guillou allume tout le monde !
[18:05]PSG Mercato : un coup encore possible, surprise pour Kamara à l’OL
[17:46]FC Nantes : Waldemar Kita prend une décision radicale après Nice
OM : la réponse hallucinante de Dugarry à De Zerbi

Par Raphaël Nouet - 26 Jan 2026, 18:47
Sur RMC, Christophe Dugarry a réagi aux attaques de Roberto De Zerbi. Sauf que le champion du monde 98 reproche à l’entraîneur de l’OM ce qu’il est lui-même…

Voilà un ping-pong qui s’annonce long et épicé ! Cela fait des mois que Christophe Dugarry fracasse Roberto De Zerbi sur RMC. L’entraîneur de l’OM a fini par répondre à l’ancien attaquant après que son compatriote, Antonio Cassano, ait mis une première couche. Samedi dernier, après la victoire sur Lens (3-1), De Zerbi, le regard noir, a attaqué tous ceux qui, selon lui, s’en prennent à lui au motif qu’il n’est pas français. Une diatribe pas forcément cohérente mais qui a trouvé un écho sur RMC ce soir, où Christophe Dugarry a répondu à RDZ.

« Ce monsieur a un « boulard » démesuré… »

« De Zerbi répond aux critiques en disant « Je suis italien », c’est le niveau zéro du débat, de l’humilité ! C’est surréaliste. Avoir confiance en soi, c’est bien, mais ce monsieur a un « boulard » démesuré. Il a entraîné Sassuolo et Brighton, mais il te parle comme s’il avait deux Ligues des champions. » Pour ce qui est d’élever le débat, Christophe Dugarry n’est pas doué non plus puisqu’il reproche à De Zerbi les mêmes défauts qui lui sont prêtés ! Car lui et Jérôme Rothen se voient régulièrement reprocher d’avoir un « boulard » démesuré et de parler comme s’ils avaient fait une grande carrière…

Ce qui est sûr, c’est que cette polémique stérile ne risque pas de se clore de sitôt vu le tempérament de tous les acteurs. Il serait bon que Roberto De Zerbi oublie Christophe Dugarry et ses critiques pour se consacrer à l’essentiel : atteindre les objectifs fixés par la direction de l’OM.

