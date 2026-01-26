À LA UNE DU 26 JAN 2026
[18:47]OM : la réponse hallucinante de Dugarry à De Zerbi
[18:32]ASSE : de Kilmer aux Verts en passant par Horneland, Guillou allume tout le monde !
[18:05]PSG Mercato : un coup encore possible, surprise pour Kamara à l’OL
[17:46]FC Nantes : Waldemar Kita prend une décision radicale après Nice
[17:27]FC Nantes Mercato : jusqu’à 3 recrues finalement mais un énorme bémol !
[17:11]OM : le club contre-attaque pour l’absence de ses supporters à Paris
[16:45]Stade Rennais Mercato : du neuf sur les dossiers Fofana, Meïté et Jacquet
[16:27]OM Mercato : une autre arrivée surprise, un jeune prolonge, ça chauffe pour Bakola
[16:13]RC Lens Mercato : une recrue pourrait débarquer, son profil est connu
[15:55]PSG Mercato : Mourinho flingue une piste à 60 M€
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : le club contre-attaque pour l’absence de ses supporters à Paris

Par Raphaël Nouet - 26 Jan 2026, 17:11
💬 Commenter
Le président de l'OM, Pablo Longoria.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Les supporters de l’OM sont interdits de déplacement au stade Jean-Bouin, samedi, pour le match contre le Paris FC. Le club a fait appel de cette sanction.

La France du football est tellement habituée aux arrêtés préfectoraux interdisant ou limitant les déplacements de supporters adversaires que celui ayant touché l’OM pour le match contre le Paris FC samedi est passé relativement inaperçu. Mais ça n’a pas empêché la direction phocéenne de trouver cela injuste. Elle a donc décidé de publier un communiqué ce lundi pour informer tout le monde qu’elle avait fait appel de cette sanction et qu’elle attend qu’une solution soit trouvée.

« Le club regrette vivement cette décision, qui prive une nouvelle fois ses supporters de la possibilité de suivre leur équipe lors d’un déplacement officiel. L’Olympique de Marseille rappelle son attachement constant à ce que ses supporters puissent suivre le club partout, en France comme à l’étranger, dans un cadre organisé et sécurisé. »

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Un appel qui a peu de chances d’être entendu

« À ce titre, l’OM tient à souligner qu’à l’occasion du match aller disputé à l’Orange Vélodrome en août dernier, les supporters du Paris FC avaient été autorisés à effectuer le déplacement et à assister à la rencontre, sans qu’aucun incident ou débordement ne soit constaté. Le club s’interroge dès lors sur l’absence de mise en œuvre du principe de réciprocité à l’occasion du match de ce samedi. Le football ne peut pas se concevoir sans supporters, et leur présence au stade constitue une partie de l’âme de ce sport. La restriction répétée de leur déplacement interroge, dès lors qu’elle peut fragiliser l’esprit des valeurs que le football est censé porter : passion, ferveur, équité et communion autour du jeu. »

« Convaincu que des solutions encadrées et proportionnées peuvent être trouvées, l’Olympique de Marseille a déposé un recours afin que cette décision puisse être réexaminée et que ses supporters soient autorisés à effectuer ce déplacement. Le club entend user de l’ensemble des voies de recours à sa disposition pour défendre ce principe fondamental et continuer à porter la voix de ses supporters. L’OM en appelle à la responsabilité de l’ensemble des acteurs concernés et demeure disponible pour travailler, comme il l’a toujours fait, en étroite collaboration avec les autorités compétentes afin de garantir la sécurité de tous. »

Le stade Jean-Bouin étant situé juste à côté du Parc des Princes, il y a de fortes chances que des supporters du PSG attendent les Marseillais tout autour de l’enceinte. Il est donc peu probable que l’appel de l’OM soit entendu…

OMParis FC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, Paris FC