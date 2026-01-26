Les supporters de l’OM sont interdits de déplacement au stade Jean-Bouin, samedi, pour le match contre le Paris FC. Le club a fait appel de cette sanction.

La France du football est tellement habituée aux arrêtés préfectoraux interdisant ou limitant les déplacements de supporters adversaires que celui ayant touché l’OM pour le match contre le Paris FC samedi est passé relativement inaperçu. Mais ça n’a pas empêché la direction phocéenne de trouver cela injuste. Elle a donc décidé de publier un communiqué ce lundi pour informer tout le monde qu’elle avait fait appel de cette sanction et qu’elle attend qu’une solution soit trouvée.

« Le club regrette vivement cette décision, qui prive une nouvelle fois ses supporters de la possibilité de suivre leur équipe lors d’un déplacement officiel. L’Olympique de Marseille rappelle son attachement constant à ce que ses supporters puissent suivre le club partout, en France comme à l’étranger, dans un cadre organisé et sécurisé. »

Un appel qui a peu de chances d’être entendu

« À ce titre, l’OM tient à souligner qu’à l’occasion du match aller disputé à l’Orange Vélodrome en août dernier, les supporters du Paris FC avaient été autorisés à effectuer le déplacement et à assister à la rencontre, sans qu’aucun incident ou débordement ne soit constaté. Le club s’interroge dès lors sur l’absence de mise en œuvre du principe de réciprocité à l’occasion du match de ce samedi. Le football ne peut pas se concevoir sans supporters, et leur présence au stade constitue une partie de l’âme de ce sport. La restriction répétée de leur déplacement interroge, dès lors qu’elle peut fragiliser l’esprit des valeurs que le football est censé porter : passion, ferveur, équité et communion autour du jeu. »

« Convaincu que des solutions encadrées et proportionnées peuvent être trouvées, l’Olympique de Marseille a déposé un recours afin que cette décision puisse être réexaminée et que ses supporters soient autorisés à effectuer ce déplacement. Le club entend user de l’ensemble des voies de recours à sa disposition pour défendre ce principe fondamental et continuer à porter la voix de ses supporters. L’OM en appelle à la responsabilité de l’ensemble des acteurs concernés et demeure disponible pour travailler, comme il l’a toujours fait, en étroite collaboration avec les autorités compétentes afin de garantir la sécurité de tous. »

Le stade Jean-Bouin étant situé juste à côté du Parc des Princes, il y a de fortes chances que des supporters du PSG attendent les Marseillais tout autour de l’enceinte. Il est donc peu probable que l’appel de l’OM soit entendu…