Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Beaucoup d’informations transferts ce lundi après-midi concernent l’OM ! Le jeune Tajidine Mmadi a prolongé alors que Darryl Bakola se rapproche de Strasbourg et qu’un jeune milieu pourrait signer.

Après les débuts exceptionnels de Quinten Timber et Ethan Nwameri contre Lens (3-1) samedi, l’OM pourrait recruter un autre milieu d’ici la fin du mercato ! C’est le journaliste de L’Equipe Loïc Tanzi qui l’a révélé lors d’un chat : « A priori, l’OM n’en a pas terminé avec son mercato. Il doit y avoir des départs, évidemment, notamment ceux espérés d’Angel Gomes et de Neal Maupay. Le club négocie aussi plusieurs dossiers, sans avoir une marge financière énorme. Il négocie notamment pour un jeune milieu de terrain dont le nom n’a pas filtré. La direction discute également déjà de dossiers pour cet été, surtout concernant des joueurs ciblés ayant un potentiel important ».

Bakola tout proche de Strasbourg

Par ailleurs, comme révélé par Bastien Aubert sur notre site, Darryl Bakola est bien en négociations avancées avec le RC Strasbourg. Le jeune milieu, qui a disputé quelques minutes contre Lens, est sur le départ car il a repoussé plusieurs propositions de prolongation. Le Phocéen confirme que les discussions entre ses représentants et les dirigeants alsaciens se sont intensifiées à une semaine de la fin du mercato hivernal. L’OM pourrait récupérer près de 10 M€ pour la vente de Bakola, sachant qu’il a déjà reçu 22 M€ pour celle de Robinio Vaz, autre jeune qui n’a pas voulu prolonger, à la Roma.

Enfin, l’OM a révélé il y a quelques minutes que son jeune ailier gauche Tajidine Mmadi (18 ans) avait prolongé son contrat jusqu’en 2029. Le Marseillais de naissance a joué quelques minutes avec les professionnels depuis le début de la saison, marquant et délivrant une passe décisive lors du 32e de finale de Coupe de France contre Bourg-en-Bresse (6-0).