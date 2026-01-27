Si l’OM désire encore recruter un milieu au mercato hivernal, la situation ne s’arrange pas à Angers pour Himad Abdelli (26 ans).

Ce mardi, L’Équipe affirme que l’OM convoite un milieu dont le nom n’a pas filtré au mercato hivernal. Serait-ce Himad Abdelli ? Le profil du milieu algérien coche de nombreuses cases, et sa situation actuelle à Angers ne fait que relancer les spéculations.

Abdelli mis à l’écart, la pression monte à Angers

Depuis qu’il a fait part à sa direction de son envie de rejoindre l’OM, la situation d’Abdelli s’est clairement tendue. À six mois de la fin de son contrat, le joueur de 26 ans a été écarté du groupe professionnel et s’entraîne désormais avec la réserve du SCO. Un choix fort, presque radical, de la part du club angevin. Abdelli n’était d’ailleurs pas disponible le week-end dernier, ironie du sort, lorsque Angers recevait… l’OM. Il a également manqué la rencontre face au Paris FC dimanche, preuve que le bras de fer est loin d’être terminé.

Le SCO temporise, l’OM attend son moment

Malgré cette situation inconfortable, aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux clubs. Le directeur sportif du SCO, Laurent Boissier, a tenu à clarifier la position d’Angers. Sur RMC Sport, il a confirmé que rien n’était bloqué, tout en glissant un message très clair à destination de Marseille. « Les choses ne sont pas bloquées, il manque que l’OM mette un peu plus d’argent », a-t-il assuré hier soir. Traduction : Angers attend un effort financier supplémentaire, pendant que l’OM temporise, conscient de la position contractuelle fragile du joueur. Le dossier Abdelli est loin d’être refermé : un coup de théâtre reste possible dans les prochains jours.