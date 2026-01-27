À LA UNE DU 27 JAN 2026
[08:12]FC Nantes Mercato : un ex Bordelais arrive aujourd’hui, une autre recrue dans les valises ? 
[07:45]OM Mercato : Benatia cible encore un milieu, coup de théâtre pour Abdelli !
[07:19]ASSE Mercato : Kilmer tente le successeur d’Höjbjerg ! 
[07:00]PSG : 3 gros coups signés Luis Enrique avant Newcastle !
[06:00]ASSE : Old latéral, Cardona remplaçant… quel est le pire choix d’Horneland ?
[05:00]Roberto De Zerbi peut-il vraiment devenir le Diego Simeone de l’OM ?
[00:00]FC Barcelone : le petit bijou à quatre roues offert par Raphinha à sa compagne 
[23:00]OM Mercato : envoyé à Marseille, El Aynaoui, plutôt vers le FC Barcelone ou le Real Madrid !
[22:30]ASSE : la menace de dissolution des groupes ultras ressurgit !
[22:14]PSG Mercato : Dro, c’est officiel
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Benatia cible encore un milieu, coup de théâtre pour Abdelli !

Par Bastien Aubert - 27 Jan 2026, 07:45
💬 Commenter
Himad Abdelli (Angers)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Si l’OM désire encore recruter un milieu au mercato hivernal, la situation ne s’arrange pas à Angers pour Himad Abdelli (26 ans).

Ce mardi, L’Équipe affirme que l’OM convoite un milieu dont le nom n’a pas filtré au mercato hivernal. Serait-ce Himad Abdelli ? Le profil du milieu algérien coche de nombreuses cases, et sa situation actuelle à Angers ne fait que relancer les spéculations.

Abdelli mis à l’écart, la pression monte à Angers

Depuis qu’il a fait part à sa direction de son envie de rejoindre l’OM, la situation d’Abdelli s’est clairement tendue. À six mois de la fin de son contrat, le joueur de 26 ans a été écarté du groupe professionnel et s’entraîne désormais avec la réserve du SCO. Un choix fort, presque radical, de la part du club angevin. Abdelli n’était d’ailleurs pas disponible le week-end dernier, ironie du sort, lorsque Angers recevait… l’OM. Il a également manqué la rencontre face au Paris FC dimanche, preuve que le bras de fer est loin d’être terminé.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le SCO temporise, l’OM attend son moment

Malgré cette situation inconfortable, aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux clubs. Le directeur sportif du SCO, Laurent Boissier, a tenu à clarifier la position d’Angers. Sur RMC Sport, il a confirmé que rien n’était bloqué, tout en glissant un message très clair à destination de Marseille. « Les choses ne sont pas bloquées, il manque que l’OM mette un peu plus d’argent », a-t-il assuré hier soir. Traduction : Angers attend un effort financier supplémentaire, pendant que l’OM temporise, conscient de la position contractuelle fragile du joueur. Le dossier Abdelli est loin d’être refermé : un coup de théâtre reste possible dans les prochains jours.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot