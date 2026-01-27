À LA UNE DU 27 JAN 2026
Roberto De Zerbi peut-il vraiment devenir le Diego Simeone de l’OM ?

Par Bastien Aubert - 27 Jan 2026, 05:00
💬 Commenter
Roberto De Zerbi (OM)
Conformément à ce qu’envisage Pablo Longoria, Roberto De Zerbi a-t-il l’étoffe pour devenir le Diego Simeone de l’OM. Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat.

« Non, De Zerbi est trop éruptif »

« Aussi séduisante soit-elle sur le papier, la projection de Pablo Longoria faisant de Roberto De Zerbi un possible Diego Simeone à l’OM apparaît largement déconnectée de la réalité marseillaise. Trop éruptif, souvent sur la défensive et en conflit larvé avec l’environnement médiatique, l’Italien semble davantage consumé par le contexte local qu’il ne parvient à l’absorber. 

Là où Simeone a construit sa longévité à l’Atlético sur une maîtrise froide de la pression, une communication verrouillée et une relation claire avec son club, De Zerbi donne le sentiment de lutter en permanence contre ce qui l’entoure. Or Marseille n’est pas Madrid, et l’OM n’est pas un cocon institutionnel capable de protéger durablement un entraîneur aussi inflammable. À trop lui ressembler dans l’excès et la passion, De Zerbi risque surtout de s’y perdre, là où Simeone, lui, a toujours su s’en servir comme d’une armure. »

Bastien AUBERT

« Tant qu’il s’entendra avec Benatia et Longoria… »

« J’avoue avoir du mal à imaginer un entraîneur rester plus de trois ans sur le banc de l’OM, vu que ce n’est jamais arrivé. Alors une décennie comme Diego Simeone à l’Atlético Madrid… Mais il ne faut pas oublier que Medhi Benatia et Pablo Longoria, dans leur remarquable redressement du club, ont ciblé ses faiblesses. Et l’instabilité est l’une des plus grandes. Alors, s’ils n’ont visiblement pas fait le choix de la stabilité au niveau de l’effectif, peut-être qu’ils se disent que ce n’est qu’en travaillant sur la durée avec le même entraîneur qu’ils parviendront à ramener l’OM tout en haut de la hiérarchie nationale, dopage financier du Qatar ou pas. En outre, les deux ont connu la Juventus Turin, club de grande tradition ou des Trapattoni, des Lippi ou des Allegri ont eu le temps nécessaire pour performer.

Je dis donc : pourquoi pas. Tant que Roberto De Zerbi sera en accord avec sa direction, il n’y a pas de raison de le voir partir. Même si le juge de paix ultime, à l’OM comme ailleurs, restent les résultats. Pour le moment, les derniers entraîneurs victorieux à Marseille (Gérard Gili, Raymond Goethals, Didier Deschamps) étaient de grands calmes. Pas vraiment le tempérament de la ville. Et si le prochain à la faire gagner était aussi volcanique et versatile qu’elle ? »

Raphaël NOUET

