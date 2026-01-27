À LA UNE DU 27 JAN 2026
[11:50]FC Nantes INFO BUT! : Kita, Mercato, Kantari… à quoi faut-il vraiment s’attendre d’ici à fin janvier ?
[11:35]CAN 2025 : énorme sanction à venir pour le Sénégal ?
[11:30]ASSE INFO BUT ! : les jours d’Horneland sont comptés, Kilmer Sports veut changer de coach avant Boulogne-sur-Mer
[11:12]Revue de presse : Still adoube le RC Lens, le Stade Rennais a une nouvelle priorité au Mercato, ça bouge pour Moffi à Nice !
[10:47]OM Mercato – INFO BUT! : après Nwaneri, un autre gros coup venu de Premier League cet hiver ?
[10:13]Revue de presse espagnole : un ex du PSG valide Arbeloa au Real Madrid, signature choc au FC Barcelone ! 
[09:50]ASSE – INFO BUT! : Kilmer Sports refroidi par Will Still ?
[09:30]PSG – Mercato : le message puissant de Dro au FC Barcelone après son transfert choc
[09:16]RC Lens Mercato : Thauvin vers un nouveau départ exotique lucratif ?
[08:48]OL Mercato : Fonseca tente un coup de folie avec Endrick ! 
RC Lens Mercato : Thauvin vers un nouveau départ exotique lucratif ?

Par Bastien Aubert - 27 Jan 2026, 09:16
Florian Thauvin (RC Lens)
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le milieu offensif du RC Lens Florian Thauvin, qui a fêté ses 33 ans ce lundi, serait très apprécié du côté de l’Arabie Saoudite au mercato. 

Le retour sur terre est dur pour Florian Thauvin. En 48 heures, le milieu offensif du RC Lens a connu des retrouvailles gâchées par l’OM à l’Orange Vélodrome (0-2) et a grandi d’un an (33). Cela ne l’empêche pas de rester debout et de continuer à agiter le marché des transferts. 

Le rêve Bleu toujours en tête

Selon les informations de Média Foot, le nom de Thauvin circule avec insistance en Arabie saoudite. Plusieurs clubs du Golfe ont déjà pris des renseignements sur le Français, qui réalise une saison correcte au RC Lens. Attention toutefois, il ne s’agit pas d’un dossier pour le mercato hivernal. Les discussions, encore très en amont, visent plutôt l’été 2026. Une projection à moyen terme, dans un championnat qui continue d’attirer des profils expérimentés venus d’Europe.

De retour en France cet été, Thauvin nourrit encore un rêve : disputer une Coupe du Monde avec l’équipe de France. Un objectif ambitieux, voire presque irréaliste au vu de la concurrence offensive actuelle chez les Bleus, mais qui reste dans un coin de sa tête. C’est aussi pour cela que l’ancien Marseillais privilégie, pour l’instant, la stabilité sportive et la visibilité du haut niveau européen.

Lens, le cadre idéal pour une renaissance

Au RC Lens, Thauvin a retrouvé ce qu’il cherchait depuis longtemps : un club familial, un vestiaire sain et une vraie reconnaissance. À 33 ans, c’est une renaissance pour le gamin d’Orléans, qui avait très mal vécu son passage au Mexique entre 2021 et 2023. Cette expérience difficile l’a marqué, presque vacciné.

Repartir à l’étranger, sans garanties sportives, n’est pas une option qu’il envisage à la légère. Reste une question centrale : un challenge en Arabie saoudite, aussi lucratif soit-il, peut-il séduire Thauvin ? Pour l’instant, rien n’indique une volonté de départ. Mais après un éventuel Mondial, la réflexion sur la fin de carrière pourrait évoluer.

