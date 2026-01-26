La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Selon le journaliste de L’Equipe Loïc Tanzi, le RC Lens pourrait se laisser tenter par une ultime recrue lors de ce mercato hivernal, histoire de renforcer sa défense.

Le mercato hivernal a été plutôt calme à Lens, mais c’était attendu. Faute de moyens suffisants, les Sang et Or avaient prévu de ne pas recruter énormément. Ils ont quand même versé 3 M€ pour attirer Amadou Haïdara en provenance du RB Leipzig et ils ont mis la main sur Mathieu Gorgelin pour seconder Robin Risser. Dans le même temps, ils ont laissé filer Deiver Machado à Nantes, Hamzat Ojediran aux Colorado Rapids et transféré définitivement Martin Satriano à l’OL (qui l’a prêté dans la foulée à Getafe). Bilan des opérations : près de 6 M€ récoltés. Ce qui offre un petit pécule à Jean-Louis Leca pour pouvoir recruter.

Un défenseur polyvalent ciblé ?

Interrogé par un supporter lensois sur la fin du mercato du Racing, le journaliste Loïc Tanzi a expliqué lors d’un chat : « A priori, Lens a déjà fait le plus gros de son mercato. Les dirigeants doivent tenir une position difficile : doivent-ils recruter pour aller chercher une place en Ligue des champions ou rester prudents ? S’il doit y avoir un recrutement, les discussions tournent plutôt autour d’un défenseur polyvalent ». L’absence de Samson Baidoo à Marseille (1-3) samedi a confirmé que le RC Lens n’avait de remplaçants à la hauteur en cas d’absence d’un titulaire. Surtout dans le secteur défensif.

Selon plusieurs médias, le Racing envisagerait de faire revenir Arthur Masuaku (32 ans). L’international congolais, natif de Lille, formé à Lens et passé par Valenciennes, est aujourd’hui à Sunderland. Il est latéral gauche mais peut aussi évoluer dans l’axe. Soit le profil de défenseur polyvalent dépeint par Tanzi.