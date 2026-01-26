RC Lens : Sage s’est-il complètement trompé dans sa tactique face à l’OM ?

Avec l’absence de Samson Baidoo face à l’OM, le RC Lens s’est retrouvé amputé d’un élément fort de sa défense. Pour pallier ce forfait, Pierre Sage a donc choisir de décaler Udol dans l’axe gauche et Sarr au centre, avec Aguilar en piston gauche, et Abdulhamid à droite. La défaite (3-1) n’a pas pu être évitée, et on peut se demander si le coach lensois s’est vraiment trompé dans sa tactique.

« Son principal échec a été le positionnement d’Udol »

« Les options étaient multiples pour remplacer Baidoo, mais j’ai envie de dire qu’aucune n’était vraiment idéale. L’enjeu était surtout de choisir la moins risquée, qui pour moi visait à intégrer Aguilar dans l’axe. Finalement, ce dernier a évolué piston gauche, et ça n’a pas été une franche réussite. C’était encore pire pour Abdulhamid à droite, qui a vraiment pris la foudre. Pour moi, se passer d’Udol à gauche a été une très grosse erreur. Il a été le moins bon des trois centraux, et on n’a pas vraiment été habitué à le voir à ce niveau.

Peut-être que Sage aurait dû opter pour une défense à quatre (Aguilar, Ganiou, Sarr, Udol) avec un milieu à trois (Sangaré, Thomasson, Bulatovic) et l’attaque habituelle (Thauvin, Édouard, Saïd). Un système en 4-1-2-1-2 comme évoqué par plusieurs supporters avant la rencontre qui aurait pu tenir la route, histoire de limiter la casse. Mais on ne pourra jamais savoir si le match se serait déroulé autrement. Encore une fois, l’entame de match a été catastrophique, mais cette fois, face à une équipe comme l’OM, ça se paye évidemment cash. Enfin, pour répondre à la question, je ne considère pas que Sage se soit « complètement » trompé, mais son principal échec a été le positionnement d’Udol principalement. Au Vélodrome, c’est tout un collectif qui a failli. Il faudra se relever dès vendredi face au Havre, mais le souci pourrait se poser à nouveau, étant donné que Baidoo n’est pas certain de jouer ».

William TERTRIN

« Rien à lui reprocher »

« Il est injuste à mon sens de mettre la défaite du RCL à Marseille sur le dos de Sage. Que peut-on lui reprocher ? D’avoir mis Udol dans l’axe ? Qui d’autre ? Non, Sage a surtout payé au Vélodrome les absences, les blessures. Baidoo n’était pas là, Gradit non plus, sans oublier Machado.

Perso, je déplore que les dirigeants lensois n’aient pas jugé utile de recruter un défenseur central cet hiver alors que Gradit manque à l’appel. C’est à mon humble avis un manque d’ambition notoire. Quand on est 1er de Ligue 1 à la mi-saison, ne doit-on pas faire un petit effort pour mettre le maximum de chances de son côté et tenter de s’offrir un strapontin pour la prochaine Ligue des champions ? La réponse est dans la question. Masuaku va arriver, mais en laissant filer Machado à Nantes, le RCL s’est aussi privé d’une cartouche sur le côté pour débuter l’année. Avec cette défaite, on peut également le déplorer. Mais pointer Sage me semble un peu fort de café. »

Laurent HESS