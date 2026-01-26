Revue de presse : Clauss réveille Nice, coup dur pour Thauvin à Lens, nouveau gros coup pour Rennes au Mercato !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : conforté, Genesio se penche sur le mercato

Conforté par Olivier Létang malgré une crise de résultats en ce début d’année 2026, Bruno Genesio a évoqué la suite du mercato hivernal après la cinglante défaite encaissée hier à domicile contre le RC Strasbourg (1-4) :

« On a deux joueurs offensifs qui vont être absents pendant de longues durées. Osame Sahraoui va subir une intervention au pubis et Hamza (Igamane), comme vous le savez, va se faire opérer des croisés. C’est dans ce secteur offensif qu’on a des besoins. Mais on aura aussi des retours avec Haraldsson qui était suspendu ce soir. On a perdu Thomas Meunier mais notre capitaine (Benjamin André, ndlr) pourrait aussi revenir jeudi. Il faut trouver les bons joueurs. »

RC Lens : Thauvin suspendu en Coupe

Décevant pour ses retrouvailles avec l’Orange Vélodrome ce samedi (1-3), Florian Thauvin sera suspendu pour le 16e de finale de Coupe de France face à Troyes. Averti face à l’OM, le milieu offensif du RC Lens a écopé de son cinquième carton jaune de la saison.

FC Metz : Tavenot n’abdique pas après l’OL

Pour ses débuts de coach au FC Metz, Benoît Tavenot avait décidé de presser haut et d’agresser les Lyonnais dans leur camp. Une idée pleine de panache, mais un peu suicidaire au vu des caractéristiques des attaquants adverses, et surtout de la naïveté de la défense lorraine (2-5). « On avait décidé d’aller les chercher, mais on s’est fait prendre dans la profondeur de manière très violente, a regretté le remplaçant de Stéphane Le Mignan. Ça m’embête, car il y avait un beau stade, une bonne énergie… Mais on a fait trop d’erreurs, et face à des joueurs comme ça, ça ne pardonne pas. »

RC Strasbourg : O’Neil au paradis !

Gary O’Neil ne boude pas son plaisir d’avoir vu son RC Strasbourg corriger le LOSC sur sa pelouse hier en clôture de la 19e journée de Ligue 1 (4-1) : « On a du talent sur toutes les lignes. Ma responsabilité, c’est qu’ils jouent tous bien, trouver ce qui leur correspond le mieux. Il y a encore du boulot pour être plus régulier. Si on veut aller haut, on nepeut pas se permettre de finir le match de cette manière, et de concéder ce but par exemple, a souligné O’Neil. Mais je ne veux pas être trop dur. C’est une super victoire. On a un effectif génial et on vise très haut. J’aime comme ils essaient de jouer vers l’avant. On sait qu’on peut peiner à l’extérieur, surtout à cause de la jeunesse de notre effectif. Il faut surtout comprendre ce qu’on a bien fait : travailler les uns pour les autres, être solides, respecter les consignes. (En français.) Je suis très content. »

Stade Brestois : Roy décrit sa première grosse crise

Battu par le Toulouse FC à la régulière (0-2), le Stade Brestois a bien du mal à enchaîner cette saison. Eric Roy est inquiet : « C’est laplus mauvaise première période depuis longtemps. Nos insuffisances en première période nous ont condamnés. Je trouve qu’on est trop permissifs, on regarde les autres équipes qui sont difficiles à jouer. C’était notre force avant. Il faut qu’on retrouve ça. »

Stade Rennais : un vrai gros coup avec Seko Fofana ?

Rudy Galetti confirme : le FC Porto est sur le point de conclure un prêt de Seko Fofana jusqu’à la fin de la saison. Il reste encore quelques détails à régler avec Rennes concernant l’option d’achat, mais ce n’est qu’une question de temps. Le milieu de terrain ivoirien, sous contrat jusqu’en 2029, a déjà donné son feu vert.

Chapeau à Rennes de l’avoir momentanément sorti car on était quand même (toujours d’ailleurs) sur un des pires désastres financiers de ces 10 dernières années. Son contrat+ indemnité coûtent + de 40m pour un joueur sans valeur de revente notable. https://t.co/iYFgi45RTE — David Gluzman (@Menehem02) January 25, 2026

S’il ne s’agit que d’un prêt sec, le chroniqueur de RMC Sport David Gluzman félicite chaudement le club breton pour ce gros coup financier annoncé du mercato : « Chapeau à Rennes de l’avoir momentanément sorti car on était quand même (toujours d’ailleurs) sur un des pires désastres financiers de ces 10 dernières années. Son contrat+ indemnité coûtent + de 40 M€ pour un joueur sans valeur de revente notable. »

AS Monaco : un retour de Ben Seghir dans les tuyaux !

Selon Florian Plettenberg, l’AS Monaco pousse pour rapatrier Eliesse Ben Seghir cet hiver en prêt. Leverkusen est ouvert à un retour afin qu’il retrouve du temps de jeu et les discussions se poursuivent. Seul bémol : le milieu offensif marocain souffre actuellement d’une blessure à la cheville. Sa date de reprise reste floue, et l’opération dépendra de la durée de son indisponibilité.

🚨 𝗙𝗟𝗢𝗥𝗜𝗔𝗡 𝗧𝗛𝗔𝗨𝗩𝗜𝗡 🇫🇷 𝗦𝗘𝗥𝗔 𝗦𝗨𝗦𝗣𝗘𝗡𝗗𝗨 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗔̀ 𝗧𝗥𝗢𝗬𝗘𝗦 ! ❌🏆



Averti face à l’OM, le milieu offensif du RC Lens a écopé de son 5e carton jaune de la saison 🟨 pic.twitter.com/HhNl0KQy2f — La beauté du public lensois (@lbpubliclensois) January 25, 2026

OGC Nice : Puel et Clauss ont réveillé le Gym

En s’imposant hier sur le terrain du FC Nantes (4-1), l’OGC Nice a renoué avec la victoire après plus de trois mois de disette en Ligue 1 et plongé le FCN dans la crise. Le Gym n’a perdu qu’un seul de ses 5 matchs officiels depuis le retour de Claude Puel au club (2 victoires, 2 nuls). Il a aussi inscrit 4 buts lors d’une rencontre officielle pour la 1ère fois depuis le 17 mai 2025 contre Brest (6). L’ancien coach de l’ASSE peut compter sur un dénommé Jonathan Clauss, auréolé d’un excellente 7 et qui fait partie des Tops de L’Équipe à Nantes : « Le latéral du Gym retrouve peu à peu son niveau en 2026, et cette sortie nantaise s’inscrit dans cette lignée. Tranchant, il a remporté pas mal de duels et s’est souvent porté vers l’avant, ce qui lui a permis de donner une passe décisive à Cho (16e). Son centre mal dégagé par Tati a aussi déclenché le troisième but (40e). Comme ses coéquipiers, il a consacré sa seconde période à davantage défendre, comme sur ce sauvetage devant sa ligne (67e). Une magnifique passe en profondeur sur la fin (85e). »