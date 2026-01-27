À LA UNE DU 27 JAN 2026
[22:15]PSG, FC Nantes : Kolo Muani victime d’un accident de la route
[22:00]RC Lens : après son match face à l’OM, Thauvin doit-il faire un petit tour sur le banc ?
[21:45]FC Nantes : les Canaris déjà condamnés, la stat qui fait froid dans le dos
[21:15]OM Mercato : c’est officiel pour Maupay !
[21:00]ASSE  : le départ d’Horneland officialisé demain soir ?
[20:48]OM, PSG, RC Lens, FC Nantes : le nouveau classement en fin de saison de l’IA
[20:09]Real Madrid : Arbeloa évoque Mbappé, Vinicius et réagit aux propos de Mourinho
[19:54]PSG Mercato : énorme révélation sur l’avenir de Luis Enrique !
[19:41]OM : avant Bruges, De Zerbi évoque les dossiers chauds et répond à Longoria
[19:25]RC Lens Mercato : c’est officiel pour Masuaku !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : énorme révélation sur l’avenir de Luis Enrique !

Par Raphaël Nouet - 27 Jan 2026, 19:54
💬 Commenter
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, applaudissant ses joueurs à la fin du match à Auxerre.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Le PSG et Luis Enrique auraient entamé des négociations pour prolonger un contrat s’achevant en juin 2027. L’Espagnol serait prêt à s’engager sur la durée.

Le Parisien vient de publier une information concernant l’avenir de Luis Enrique. Très loin des rumeurs venues d’Espagne il y a quelques semaines, qui assuraient que l’entraîneur se verrait prendre la suite d’Hansi Flick au FC Barcelone en 2027, il est aujourd’hui question d’une prolongation ! Le quotidien régional explique que les discussions entre les deux parties et que l’Asturien voit la chose d’un très bon œil. « Il est très heureux à Paris et au PSG », a déclaré un proche de Luis Enrique au Parisien.

Il a conscience d’être au bon endroit

Le quotidien explique que le technicien est en parfaite harmonie avec son directeur sportif, Luis Campos, ainsi qu’avec Nasser al-Khelaïfi, qui se félicite d’avoir validé sa venue en 2023 pour prendre la suite de Christophe Galtier. En outre, Luis Enrique a bâti un effectif qui lui ressemble, où tous les joueurs l’adorent et le suivent les yeux fermés. Il a en outre conscience qu’il ne retrouvera nulle part ailleurs un club lui assurant autant de pouvoirs avec des moyens financiers aussi importants grâce aux sponsors qataris.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le Parisien rappelle qu’il y a un an, Luis Enrique avait déclaré qu’il serait heureux de rester dix ans au PSG. Avec sa prolongation à venir, il pourrait faire au moins la moitié du chemin…

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot