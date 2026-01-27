Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le PSG et Luis Enrique auraient entamé des négociations pour prolonger un contrat s’achevant en juin 2027. L’Espagnol serait prêt à s’engager sur la durée.

Le Parisien vient de publier une information concernant l’avenir de Luis Enrique. Très loin des rumeurs venues d’Espagne il y a quelques semaines, qui assuraient que l’entraîneur se verrait prendre la suite d’Hansi Flick au FC Barcelone en 2027, il est aujourd’hui question d’une prolongation ! Le quotidien régional explique que les discussions entre les deux parties et que l’Asturien voit la chose d’un très bon œil. « Il est très heureux à Paris et au PSG », a déclaré un proche de Luis Enrique au Parisien.

Il a conscience d’être au bon endroit

Le quotidien explique que le technicien est en parfaite harmonie avec son directeur sportif, Luis Campos, ainsi qu’avec Nasser al-Khelaïfi, qui se félicite d’avoir validé sa venue en 2023 pour prendre la suite de Christophe Galtier. En outre, Luis Enrique a bâti un effectif qui lui ressemble, où tous les joueurs l’adorent et le suivent les yeux fermés. Il a en outre conscience qu’il ne retrouvera nulle part ailleurs un club lui assurant autant de pouvoirs avec des moyens financiers aussi importants grâce aux sponsors qataris.

Le Parisien rappelle qu’il y a un an, Luis Enrique avait déclaré qu’il serait heureux de rester dix ans au PSG. Avec sa prolongation à venir, il pourrait faire au moins la moitié du chemin…