Le PSG et Luis Enrique auraient entamé des négociations pour prolonger un contrat s’achevant en juin 2027. L’Espagnol serait prêt à s’engager sur la durée.
Le Parisien vient de publier une information concernant l’avenir de Luis Enrique. Très loin des rumeurs venues d’Espagne il y a quelques semaines, qui assuraient que l’entraîneur se verrait prendre la suite d’Hansi Flick au FC Barcelone en 2027, il est aujourd’hui question d’une prolongation ! Le quotidien régional explique que les discussions entre les deux parties et que l’Asturien voit la chose d’un très bon œil. « Il est très heureux à Paris et au PSG », a déclaré un proche de Luis Enrique au Parisien.
Il a conscience d’être au bon endroit
Le quotidien explique que le technicien est en parfaite harmonie avec son directeur sportif, Luis Campos, ainsi qu’avec Nasser al-Khelaïfi, qui se félicite d’avoir validé sa venue en 2023 pour prendre la suite de Christophe Galtier. En outre, Luis Enrique a bâti un effectif qui lui ressemble, où tous les joueurs l’adorent et le suivent les yeux fermés. Il a en outre conscience qu’il ne retrouvera nulle part ailleurs un club lui assurant autant de pouvoirs avec des moyens financiers aussi importants grâce aux sponsors qataris.
Le Parisien rappelle qu’il y a un an, Luis Enrique avait déclaré qu’il serait heureux de rester dix ans au PSG. Avec sa prolongation à venir, il pourrait faire au moins la moitié du chemin…