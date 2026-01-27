À LA UNE DU 27 JAN 2026
[17:32]OM Mercato : coup dur pour la piste Hadj Moussa (Feyenoord)
[17:03]OL : le match contre le PAOK endeuillé par un drame
[16:44]Real Madrid : Mourinho désamorce la polémique avec Arbeola
[16:26]OM Mercato : un départ et un coup à la Vaz officialisés
[16:03]ASSE Mercato : la piste au milieu est connue, il vient d’affronter l’OL !
[15:44]PSG Mercato : la grande annonce de Luis Enrique sur le recrutement
[15:30]OM : après Dugarry, Ménès et Riolo répondent sèchement à De Zerbi 
[15:00]L’ASSE trahie par un ex, l’étau se resserre dangereusement autour d’Horneland 
[14:40]FC Barcelone Mercato : Bernardo Silva a lâché sa réponse au Barça 
[14:20]OM Mercato : mauvaise nouvelle pour Nwaneri ! 
PSG Mercato : la grande annonce de Luis Enrique sur le recrutement

Par Raphaël Nouet - 27 Jan 2026, 15:44
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, reconnaissant la pelouse avant le match à Auxerre.
Après la signature de Dro Fernandez, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a laissé la porte ouverte à un autre renfort lors des derniers jours du mercato.

Ce mardi, Luis Enrique était en conférence de presse avant la réception de Newcastle pour le compte de la dernière journée du tour de Ligue de la C1. L’entraîneur du PSG a été questionné sur l’arrivée de Dro Fernandez et sur la possibilité de recruter encore d’ici lundi prochain, jour de clôture du mercato hivernal. Sa réponse a été très claire : « Nous aimons les joueurs de qualité, mais ce n’est pas facile d’en trouver pour améliorer notre effectif. Dro Fernandez peut être un joueur important pour l’avenir. Nous sommes encore ouverts au mercato ».

Neves et Ruiz aptes pour Newcastle

Luis Enrique ne dévie pas de la ligne qu’il s’est fixée avec Luis Campos : garder les yeux ouverts et ne rien se refuser. Le PSG a un effectif suffisamment dense et complet pour mener à bien la quête de la Ligue 1 et de la Champions League mais avec les moyens énormes que lui octroie le Qatar, il peut également se permettre de signer des chèques énormes en janvier. Il y a un an, il avait ainsi sauté sur l’occasion Kvaratskhelia, qui souhaitait quitter Naples pour des problèmes de contrat. Et le Géorgien a été décisif dans la conquête de la C1. Le PSG ne dirait pas non à un nouveau Kvara en 2026…

Par ailleurs, interrogé sur les blessures de Joao Neves et Fabian Ruiz, Luis Enrique a rigolé en expliquant que les deux joueurs étaient aptes pour Newcastle, sous-entendant qu’ils préfèrent la C1 à la L1 ! « (Sourire) C’est incroyable, la Ligue des champions est la meilleure médecine : tout le monde est prêt, tout le monde est à 100%, tout le monde veut jouer. C’est un état d’esprit important à avoir. »

