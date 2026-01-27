À LA UNE DU 27 JAN 2026
PSG : deux coups durs pour Luis Enrique avant Newcastle !

Par Bastien Aubert - 27 Jan 2026, 12:00
💬 Commenter
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors du match à Lisbonne.
À la veille d’un choc décisif face à Newcastle en Ligue des Champions (21h), le PSG a fait un oint complet sur son groupe pour affronter Newcastle. 

Le PSG s’apprête à jouer l’un des matches les plus importants de sa saison. Positionné à la sixième place, le club de la capitale doit impérativement viser la qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour ce rendez-vous crucial, Luis Enrique doit composer avec deux joueurs absents. Si certains effectifs concurrents vivent aussi des périodes d’incertitude, Paris n’échappe pas aux coups durs en cette fin de phase de groupes : Kang-in Lee (en reprise collective, incertain) et Quentin Ndjantou (en individuel, trop juste pour figurer dans le groupe).

Kang-in Lee sur le chemin du retour mais incertain

Lee effectue son retour à l’entraînement collectif, ajoutant une note d’espoir dans la préparation du PSG. Le milieu offensif de 24 ans, véritable atout technique, reste néanmoins incertain pour ce match clef face à Newcastle. Son statut « en reprise » signifie qu’il pourrait encore manquer d’un peu de rythme, malgré une contribution intéressante depuis le début de la Ligue des Champions avec 171 minutes jouées et une passe décisive.

Quentin Ndjantou poursuit sa reprise

D’autre part, Ndjantou n’est pas envisagé dans le groupe pour Newcastle. Le jeune talent parisien poursuit son protocole individuel et demeure indisponible pour cette affiche capitale en Coupe d’Europe. Le staff se veut attentif et prudent à chaque étape de sa rééducation, préférant jouer la carte de la sécurité pour la suite de la saison. Son absence pourrait peser sur les choix offensifs et la profondeur de banc.

PSGLigue des champions

