À LA UNE DU 27 JAN 2026
[14:40]FC Barcelone Mercato : Bernardo Silva a lâché sa réponse au Barça 
[14:20]OM Mercato : mauvaise nouvelle pour Nwaneri ! 
[14:00]ASSE Mercato – INFO BUT! : un ancien défenseur de Ligue 1 ciblé cet hiver ?
[13:30]FC Nantes Mercato : ultime coup de tonnerre pour Zakaria Aboukhlal !
[13:10]OL : les Bad Gones disent non à John Textor lors de l’Assemblée générale
[12:56]PSG Mercato : encore un énorme coup signé Luis Enrique cet hiver !
[12:45]ASSE Mercato : c’est confirmé pour Bardeli, deux recrues finalement signées par Kilmer ?
[12:16]OM Mercato : Timber a déjà fait une victime de taille dans le vestiaire  
[12:00]PSG : deux coups durs pour Luis Enrique avant Newcastle !
[11:50]FC Nantes INFO BUT! : Kita, Mercato, Kantari… à quoi faut-il vraiment s’attendre d’ici à fin janvier ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : encore un énorme coup signé Luis Enrique cet hiver !

Par Bastien Aubert - 27 Jan 2026, 12:56
💬 Commenter
Luis Enrique (PSG)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

L’arrivée de Dro Fernandez au PSG porte la signature d’un certain Luis Enrique, décisif dans l’arrivée du prodige en provenance du FC Barcelone.

Si Luis Campos est l’homme fort du mercato du PSG, le binôme qu’il forme avec luis Enrique semble sans égal sur le marché des transferts. En témoigne la récente gestion du dossier Dro Fernandez. Parti pour rester au FC Barcelone, où il a été formé à la Masia, le milieu offensif a finalement pris la décision de le faire ses valises pour rejoindre Paris.

Et Luis Enrique n’y est pas tout à fait étranger à cette décision quo a mis en rogne les dirigeants du Barça, Joan Laporta le premier. « S’il n’y avait pas Luis Enrique, le gamin ne serait pas venu au PSG », affirme Jean Rességué sur le plateau de L’Équipe de Greg. Ce n’est pas la première fois que le coach du PSG s’implique directement dans des dossiers mercato de son club.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Au soutien de Campos, le technicien espagnol prend régulièrement le temps de contacter les recrues potentielles au téléphone ou même de les rencontrer personnellement afin de leur exposer son projet au PSG. Il a donc encore fait mouche, au grand dam du FC Barcelone et de plusieurs clubs anglais aux dents longues. 

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot