PSG Mercato : encore un énorme coup signé Luis Enrique cet hiver !

L’arrivée de Dro Fernandez au PSG porte la signature d’un certain Luis Enrique, décisif dans l’arrivée du prodige en provenance du FC Barcelone.

Si Luis Campos est l’homme fort du mercato du PSG, le binôme qu’il forme avec luis Enrique semble sans égal sur le marché des transferts. En témoigne la récente gestion du dossier Dro Fernandez. Parti pour rester au FC Barcelone, où il a été formé à la Masia, le milieu offensif a finalement pris la décision de le faire ses valises pour rejoindre Paris.

Et Luis Enrique n’y est pas tout à fait étranger à cette décision quo a mis en rogne les dirigeants du Barça, Joan Laporta le premier. « S’il n’y avait pas Luis Enrique, le gamin ne serait pas venu au PSG », affirme Jean Rességué sur le plateau de L’Équipe de Greg. Ce n’est pas la première fois que le coach du PSG s’implique directement dans des dossiers mercato de son club.

Au soutien de Campos, le technicien espagnol prend régulièrement le temps de contacter les recrues potentielles au téléphone ou même de les rencontrer personnellement afin de leur exposer son projet au PSG. Il a donc encore fait mouche, au grand dam du FC Barcelone et de plusieurs clubs anglais aux dents longues.