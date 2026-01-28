À LA UNE DU 28 JAN 2026
[11:48]FC Nantes : un partenaire du club balance du lourd sur Franck Kita et la gestion du club ! 
[11:35]PSG – Newcastle : Luis Enrique perd un titulaire à la dernière minute !
[11:21]Revue de presse : ça craint pour Thauvin (RC Lens), l’OGC Nice vendeur pour Boudaoui, un ex Rennais au LOSC ?
[10:49]OL Mercato : Endrick pose ses conditions pour un retour au Real Madrid, une offre dingue arrive ! 
[10:31]Stade Rennais Mercato : un chèque plus une recrue surprise cet hiver ?
[10:13]OM, Stade Rennais Mercato : Fabrizio Romano lâche une nouvelle bombe sur l’avenir de Cresswell (Toulouse)
[09:45]ASSE : après le démenti pour Haise, un favori se dégage pour remplacer Horneland ! 
[09:16]OM Mercato : l’Italie comme solution d’urgence pour oublier Emerson ?
[09:00]PSG Mercato : coup de théâtre monumental pour l’avenir de Dembélé !
[08:48]Stade Rennais : triple coup de tonnerre pour l’avenir de Jacquet ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : c’est confirmé pour Kita et l’avenir de Kantari ! 

Par Bastien Aubert - 28 Jan 2026, 08:15
💬 Commenter
Ahmed Kantari (FC Nantes)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Comme But Football Club vous l’a révélé ce mardi, Waldemar Kita n’est pas le premier soutien d’Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes.

Le malaise est total à la Jonelière. Comme révélé par But Football Club ce mardi, Waldemar Kita n’est pas le premier soutien d’Ahmed Kantari au FC Nantes. Une information désormais confirmée publiquement. Dans l’émission Sans contrôle, David Phelippeau, journaliste à Ouest-France, a clairement expliqué que le président nantais souhaite le départ d’Ahmed Kantari et qu’il ne croit pas en lui pour redresser la situation sportive de l’équipe. Un désaveu fort, presque brutal, qui en dit long sur la confiance inexistante entre le président et son entraîneur.

Le vrai problème, c’est le pouvoir

Mais le dossier Kantari ne se résume pas à une simple perte de confiance. Le vrai nœud du problème est ailleurs. Car si Waldemar Kita souhaite voir Ahmed Kantari quitter son poste, la décision finale ne lui appartient pas totalement. Le décisionnaire sur ce point, c’est Franck Kita. Et c’est là que la situation se complique. Père et fils ne sont pas alignés sur ce dossier, créant un flou total autour de l’avenir du banc du FC Nantes.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Un FC Nantes paralysé par ses divisions

Ce nouvel épisode illustre une fois de plus les dysfonctionnements internes du FC Nantes. Pendant que le club lutte sportivement, la direction semble divisée, incapable de parler d’une seule voix. Résultat : un entraîneur fragilisé, un vestiaire dans l’attente et une stratégie sportive illisible. Kantari, lui, se retrouve au cœur d’un jeu de pouvoir qui le dépasse, sans soutien clair ni cap défini.

Une situation intenable à court terme

Difficile d’imaginer cette situation durer longtemps. Entre un président qui souhaite le départ de son entraîneur et un directeur sportif qui détient la clé finale, le FC Nantes avance sur un fil. Une chose est sûre : tant que ce flou persistera, le club continuera de naviguer en eaux troubles. Et Kantari, plus que jamais, apparaît comme un fusible prêt à sauter.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot