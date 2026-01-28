Comme But Football Club vous l’a révélé ce mardi, Waldemar Kita n’est pas le premier soutien d’Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes.

Le malaise est total à la Jonelière. Comme révélé par But Football Club ce mardi, Waldemar Kita n’est pas le premier soutien d’Ahmed Kantari au FC Nantes. Une information désormais confirmée publiquement. Dans l’émission Sans contrôle, David Phelippeau, journaliste à Ouest-France, a clairement expliqué que le président nantais souhaite le départ d’Ahmed Kantari et qu’il ne croit pas en lui pour redresser la situation sportive de l’équipe. Un désaveu fort, presque brutal, qui en dit long sur la confiance inexistante entre le président et son entraîneur.

Le vrai problème, c’est le pouvoir

Mais le dossier Kantari ne se résume pas à une simple perte de confiance. Le vrai nœud du problème est ailleurs. Car si Waldemar Kita souhaite voir Ahmed Kantari quitter son poste, la décision finale ne lui appartient pas totalement. Le décisionnaire sur ce point, c’est Franck Kita. Et c’est là que la situation se complique. Père et fils ne sont pas alignés sur ce dossier, créant un flou total autour de l’avenir du banc du FC Nantes.

Un FC Nantes paralysé par ses divisions

Ce nouvel épisode illustre une fois de plus les dysfonctionnements internes du FC Nantes. Pendant que le club lutte sportivement, la direction semble divisée, incapable de parler d’une seule voix. Résultat : un entraîneur fragilisé, un vestiaire dans l’attente et une stratégie sportive illisible. Kantari, lui, se retrouve au cœur d’un jeu de pouvoir qui le dépasse, sans soutien clair ni cap défini.

Une situation intenable à court terme

Difficile d’imaginer cette situation durer longtemps. Entre un président qui souhaite le départ de son entraîneur et un directeur sportif qui détient la clé finale, le FC Nantes avance sur un fil. Une chose est sûre : tant que ce flou persistera, le club continuera de naviguer en eaux troubles. Et Kantari, plus que jamais, apparaît comme un fusible prêt à sauter.