La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si le FC Nantes espère encore des renforts, notamment sur le plan offensif, la piste Zakaria Aboukhlal (Torino, 25 ans) serait définitivement abandonnée.

Le dossier semblait relancé, il est désormais refermé. Selon Ouest-France, le FC Nantes souhaite bien recruter un attaquant supplémentaire, plutôt un ailier, pour renforcer son secteur offensif. En revanche, une piste longtemps étudiée vient d’être définitivement abandonnée : celle menant à Zakaria Aboukhlal.

Le dossier Aboukhlal clos ?

Révélé par But! fin décembre, le dossier était pourtant au départ bien engagé. Les discussions avaient avancé et une signature en prêt avec option d’achat au FC Nantes semblait envisageable. Mais certains blocages avec le club italien de Lecce ont finalement fait capoter le deal, mettant un terme aux espoirs nantais.

Un retour en France n’était pas exclu

Dommage pour le FC Nantes, car l’ailier marocain n’était pas fermé à l’idée d’un retour en France. Aboukhlal gardait un attachement particulier à la Ligue 1, lui qui avait marqué les esprits sous les couleurs du Téfécé, où il s’était révélé au plus haut niveau. Mais malgré cette ouverture du joueur, les contraintes contractuelles et financières ont eu raison du dossier.

Le FC Nantes cherche toujours en attaque

Si Aboukhlal ne viendra pas, la piste d’un renfort offensif reste bel et bien d’actualité. Selon nos informations, la direction du FC Nantes continue d’explorer le marché pour attirer un renfort offensif promis au staff d’Ahmed Kantari. À quelques jours de la fin du mercato, le 2 février prochain, un ultime rebondissement est encore possible.