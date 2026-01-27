À LA UNE DU 27 JAN 2026
[14:40]FC Barcelone Mercato : Bernardo Silva a lâché sa réponse au Barça 
[14:20]OM Mercato : mauvaise nouvelle pour Nwaneri ! 
[14:00]ASSE Mercato – INFO BUT! : un ancien défenseur de Ligue 1 ciblé cet hiver ?
[13:30]FC Nantes Mercato : ultime coup de tonnerre pour Zakaria Aboukhlal !
[13:10]OL : les Bad Gones disent non à John Textor lors de l’Assemblée générale
[12:56]PSG Mercato : encore un énorme coup signé Luis Enrique cet hiver !
[12:45]ASSE Mercato : c’est confirmé pour Bardeli, deux recrues finalement signées par Kilmer ?
[12:16]OM Mercato : Timber a déjà fait une victime de taille dans le vestiaire  
[12:00]PSG : deux coups durs pour Luis Enrique avant Newcastle !
[11:50]FC Nantes INFO BUT! : Kita, Mercato, Kantari… à quoi faut-il vraiment s’attendre d’ici à fin janvier ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : ultime coup de tonnerre pour Zakaria Aboukhlal !

Par Bastien Aubert - 27 Jan 2026, 13:30
💬 Commenter
Zakaria Aboukhlal (Torino)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Si le FC Nantes espère encore des renforts, notamment sur le plan offensif, la piste Zakaria Aboukhlal (Torino, 25 ans) serait définitivement abandonnée.

Le dossier semblait relancé, il est désormais refermé. Selon Ouest-France, le FC Nantes souhaite bien recruter un attaquant supplémentaire, plutôt un ailier, pour renforcer son secteur offensif. En revanche, une piste longtemps étudiée vient d’être définitivement abandonnée : celle menant à Zakaria Aboukhlal.

Le dossier Aboukhlal clos ?

Révélé par But! fin décembre, le dossier était pourtant au départ bien engagé. Les discussions avaient avancé et une signature en prêt avec option d’achat au FC Nantes semblait envisageable. Mais certains blocages avec le club italien de Lecce ont finalement fait capoter le deal, mettant un terme aux espoirs nantais.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Un retour en France n’était pas exclu

Dommage pour le FC Nantes, car l’ailier marocain n’était pas fermé à l’idée d’un retour en France. Aboukhlal gardait un attachement particulier à la Ligue 1, lui qui avait marqué les esprits sous les couleurs du Téfécé, où il s’était révélé au plus haut niveau. Mais malgré cette ouverture du joueur, les contraintes contractuelles et financières ont eu raison du dossier.

Le FC Nantes cherche toujours en attaque

Si Aboukhlal ne viendra pas, la piste d’un renfort offensif reste bel et bien d’actualité. Selon nos informations, la direction du FC Nantes continue d’explorer le marché pour attirer un renfort offensif promis au staff d’Ahmed Kantari. À quelques jours de la fin du mercato, le 2 février prochain, un ultime rebondissement est encore possible.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot