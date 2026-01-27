FC Nantes INFO BUT! : Kita, Mercato, Kantari… à quoi faut-il vraiment s’attendre d’ici à fin janvier ?

Alors que le FC Nantes espère encore plusieurs renforts cet hiver, la réalité du mercato et le climat autour du club rendent la mission plus compliquée que prévu.

Même si c’est de saison, le FC Nantes patine fort cet hiver. Notamment pour boucler son mercato. Dans l’idéal, les dirigeants nantais souhaiteraient encore accueillir trois recrues avant la fermeture du mercato le 2 février prochain. Si Frédéric Guilbert devrait bien venir renforcer l’effectif des Canaris dès ce mardi et qu’une autre recrue est espérée, le contexte brûlant du club, combiné à des résultats sportifs inquiétants, a considérablement refroidi les pistes étudiées.

Un renfort offensif promis à Kantari

Selon les informations de But!, un certain pessimisme était même de mise dès dimanche, après la lourde défaite face à l’OGC Nice à La Beaujoire (1-4). À tel point qu’en coulisses, on doutait même de la capacité du FC Nantes à boucler ne serait-ce que deux arrivées. Pourtant, les Kita ont promis ce mois-ci au staff d’Ahmed Kantari un renfort offensif. À ce stade, ce souhait est toujours dans les tuyaux. À l’inverse du départ de l’entraîneur : celui-ci n’est pas d’actualité même si Waldemar Kita n’est pas son premier soutien (au contraire de son fils Franck). Au sujet de la suite des transferts, le FC Nantes a déjà essuyé refus sur refus cet hiver et doit ratisser le marché pour y dégoter plusieurs plans B. Un exemple : Mohamed Bamba (24 ans) a été tenté au FC Lorient. Porte close des Merlus… afin de ne pas renforcer un concurrent direct au maintien.

Le FC Nantes garde espoir

Les autres raisons plus globales de ces difficultés de fin de mercato au FC Nantes sont connues : les mauvais résultats récents et l’ambiance pesante qui entoure le club. C’est comme si les échos positifs perçus après la victoire au Vélodrome contre l’OM (2-0), le 4 janvier dernier, s’étaient évaporés aussi vite qu’ils étaient apparus. Symbole de cette période trouble, même le retour de prêt évoqué d’Amady Camara au Sturm Graz se heurte à des difficultés inattendues. Un dossier qui illustre aujourd’hui la fragilité de la position nantaise sur le marché. Mais au FC Nantes, où l’on a l’habitude du panic-buy, la situation est grave mais encore loin d’être désespérée. L’espoir de bien finir est toujours là.

Bastien Aubert