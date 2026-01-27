Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le FC Nantes devrait officialiser sous peu l’arrivée de Frédéric Guilbert (31 ans). Mais le fait que le défenseur n’ait pas joué de la saison laisse les observateurs sceptiques…

Comme révélé en début de journée, le FC Nantes devrait recruter jusqu’à la fin de la saison Frédéric Guilbert. Défenseur polyvalent de 31 ans, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux possède une grosse expérience de la Ligue 1 mais également des opérations maintien. Une bonne chose, donc, pour les Canaris, qui ont déjà grillé deux jokers, contre le Paris FC (1-2) puis l’OGC Nice (1-4), et qui se retrouvent dans une situation très délicate au classement (16e, à six points du Havre).

Guilbert n’a plus joué depuis six mois !

Seulement, il y a un gros souci avec Guilbert, c’est qu’il n’a pas joué depuis la saison dernière ! Après un exercice 2024-25 pourtant bien rempli avec Lecce, il n’a pas pris part à une seule minute en 2025-26 et a fini par résilier son contrat lundi. Cela fait donc six mois sans jouer, ce qui est forcément problématique à ce niveau. Dans le podcast Sans Contrôle du jour, les intervenants se demandent pourquoi le recruter, sachant qu’il lui faudra sans doute plusieurs matches pour être à son meilleur niveau et que le FC Nantes ne peut pas se permettre d’aligner un joueur pas à 100% opérationnel. « Dans trois semaines, il se pète », a grincé l’un d’eux…

Plus globalement, le mercato des Canaris était plutôt bien parti avec les arrivées de Deiver Machado, Rémy Cabella et Ibrahima Sissoko. Mais ensuite, l’inconnu Ali Youssif a débarqué, Machado s’est blessé, Cabella et Sissoko déçoivent, les résultats restent catastrophiques… Tout cela n’augure rien de bon !