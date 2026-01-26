Ancien entraîneur du Stade de Reims et du RC Lens, Will Still a annoncé sa volonté d’entraîner de nouveau en France après une expérience ratée à Southampton.

Au printemps 2025, Will Still avait surpris son monde en annonçant que sa première saison à Lens serait sa dernière. L’entraîneur anglo-belge avait fait savoir qu’il voulait se rapprocher de sa conjointe, gravement malade et qui vit à Londres. Il s’était donc engagé avec Southampton, en Deuxième division anglaise. Mais les choses ne se sont pas très bien passées avec les Saints. Limogé au bout de 16 matches (4 victoires, 6 nuls, 6 défaites), il a été annoncé dans le viseur de l’AS Saint-Etienne et du FC Nantes sans que cela n’aille au bout. Parce qu’il veut continuer en Angleterre ? Pas du tout !

« Mon objectif est de revenir en France »

Interviewé ce lundi par Jérôme Rothen dans son émission sur RMC, Will Still a expliqué qu’il voulait à nouveau officier en France à l’avenir : « Mon objectif est de revenir en France. Je ne ferme la porte à rien, je veux juste que ce soit le bon projet, avec les bonnes personnes. Je ne suis pas dans l’urgence, je veux prendre le temps de faire les choses bien ». Pour l’heure, le FC Nantes et l’ASSE ne répondent pas vraiment à ces critères, les Canaris parce que le projet est uniquement basé sur des économies, les Verts parce qu’ils sont en Ligue 2 et pas vraiment partis pour remonter.

Pour Saint-Etienne, une arrivée de Will Still à l’intersaison pourrait être faisable. Les Verts ont le prestige, les ambitions et le potentiel financier pour se montrer à la hauteur des attentes de l’ancien Lensois et Rémois.