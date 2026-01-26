La traditionnelle soirée des partenaires du FC Nantes, au cours de laquelle Waldemar Kita aurait dû présenter ses vœux, a été annulée après l’humiliation face à Nice (1-4).

C’est la crise au FC Nantes et, comme de coutume en pareilles circonstances, des décisions fortes sont prises. Ce lundi, Ouest France annonce que la direction du club a décidé d’annuler la soirée des partenaires, qui a lieu tous les ans à la même époque. Elle permet généralement à Waldemar Kita de présenter ses vœux à tous les sponsors de la Maison Jaune. Mais deux jours après la déconfiture face à Nice (1-4), le propriétaire du FCN n’avait de toute évidence pas le cœur à prononcer un discours optimiste devant ses partenaires. A moins qu’il se soit dit que ses oreilles allaient encore plus siffler que dimanche à la Beaujoire…

Kita a-t-il voulu esquiver les partenaires et les supporters ?

Dans le communiqué envoyé aux sponsors du FC Nantes, il est écrit : « Dans le contexte sportif actuel, il nous a semblé préférable de ne pas maintenir la soirée des vœux du Club telle qu’elle était prévue. Cette décision nous a semblé la plus appropriée et responsable à ce moment de la saison ». Pas sûr que la situation s’améliorer plus tard dans la saison au vu des dernières prestations des Canaris et du fait que le club est maintenant décroché dans la lutte pour un maintien direct.

Pour Emmanuel Merceron, Waldemar Kita a plutôt chercher à éviter la confrontation avec des partenaires très critiques et une action des supporters, qui savaient très bien qu’il devait être à la Beaujoire mardi soir : « La réalité, c’est qu’au FC Nantes, on a eu peur d’une action des supporters et que les partenaires contestent trop publiquement la politique sportive du club. On a donc préféré ne pas assumer et se cacher ».