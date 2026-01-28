À LA UNE DU 29 JAN 2026
[00:13]OM : De Zerbi demande pardon après l’élimination en Ligue des Champions
[00:00]PSG : Neves et Mendes chaperonnent deux pures bombes de la Fashion Week à Paris
[23:58]Ligue des champions : le FC Barcelone sort le grand jeu, le Real Madrid sombre malgré Mbappé
[23:34]OM : une élimination qui fera date, le but fou de Trubin en vidéo
[23:12]Ligue des champions : direction les barrages pour le PSG et Monaco, l’OM éliminé !
[22:35]Mercato : Karim Benzema va au clash avec Al-Ittihad, la Juventus se frotte les mains !
[22:20]FC Nantes Mercato : Kwon Hyeok-kyu, par ici la sortie !
[22:05]Real Madrid : Mbappé marque et s’offre un nouveau record
[22:00]ASSE : Horneland a essoré ses joueurs, la Ligue 1 l’a déjà condamné ! 
[21:30]ASSE : remonté à l’entraînement, Larsonneur essuie une volée de bois vert !
FC Nantes Mercato : Kwon Hyeok-kyu, par ici la sortie !

Par Laurent Hess - 28 Jan 2026, 22:20
Ça bouge encore ce mercredi au FC Nantes, mais dans le sens des départs cette fois avec le départ programmé de Kwon Hyeok-kyu, le milieu sud-coréen, arrivé l’été dernier.

Et un flop sur le départ au FC Nantes… Kwon Hyeok-kyu avait été recruté en juillet, en provenance du Celtic, contre 250 000 euros. Moins de six mois après, son aventure nantaise touche à sa fin. Le joueur n’a plus foulé la pelouse avec les Canaris depuis le 6 décembre, date de son dernier match face à Lens en Ligue 1. Une trajectoire éclair, symptomatique d’un Mercato qui n’a pas tenu ses promesses et qui pousse le club à se réorganiser en plein hiver.

Ce départ s’inscrit dans une dynamique déjà amorcée, avec la série de mouvements touchant l’effectif nantais. Après le prêt de Yassine Benhattab vers Reims et le départ d’Hyun-seok Hong à La Gantoise, le FCN poursuit son opération dégraissage

Westerlo prêt à accueillir Kwon Hyeok-kyu

Selon L’Equipe, le prochain défi de Kwon Hyeok-kyu devrait se jouer en Belgique, du côté de Westerlo. Actuellement classé 12e de Pro League, le club flamand semble déterminé à engager le milieu défensif dans le cadre d’un transfert définitif. Finies les formules de prêt, cette fois, c’est un changement de cap total pour le joueur qui n’aura pas eu l’opportunité de s’imposer à la Jonelière. La succession des départs met en lumière les errements d’un mercato estival dont l’impact aura été largement insuffisant, laissant perplexe sur la stratégie de recrutement des Canaris.

