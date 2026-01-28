FC Nantes Mercato : Kwon Hyeok-kyu, par ici la sortie !

Ça bouge encore ce mercredi au FC Nantes, mais dans le sens des départs cette fois avec le départ programmé de Kwon Hyeok-kyu, le milieu sud-coréen, arrivé l’été dernier.

Et un flop sur le départ au FC Nantes… Kwon Hyeok-kyu avait été recruté en juillet, en provenance du Celtic, contre 250 000 euros. Moins de six mois après, son aventure nantaise touche à sa fin. Le joueur n’a plus foulé la pelouse avec les Canaris depuis le 6 décembre, date de son dernier match face à Lens en Ligue 1. Une trajectoire éclair, symptomatique d’un Mercato qui n’a pas tenu ses promesses et qui pousse le club à se réorganiser en plein hiver.

Ce départ s’inscrit dans une dynamique déjà amorcée, avec la série de mouvements touchant l’effectif nantais. Après le prêt de Yassine Benhattab vers Reims et le départ d’Hyun-seok Hong à La Gantoise, le FCN poursuit son opération dégraissage

Westerlo prêt à accueillir Kwon Hyeok-kyu

Selon L’Equipe, le prochain défi de Kwon Hyeok-kyu devrait se jouer en Belgique, du côté de Westerlo. Actuellement classé 12e de Pro League, le club flamand semble déterminé à engager le milieu défensif dans le cadre d’un transfert définitif. Finies les formules de prêt, cette fois, c’est un changement de cap total pour le joueur qui n’aura pas eu l’opportunité de s’imposer à la Jonelière. La succession des départs met en lumière les errements d’un mercato estival dont l’impact aura été largement insuffisant, laissant perplexe sur la stratégie de recrutement des Canaris.