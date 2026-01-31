FC Lorient – FC Nantes (2-1) : un choc du maintien encore perdu, les tops et flops des Canaris

Les tops et flops des joueurs du FC Nantes après le nul face au FC Lorient.

Ce samedi, le FC Nantes s’est encore incliné dans un choc pour le maintien, cette fois au Moustoir face au FC Lorient (2-1). Si Dieng a ouvert le score à la 32e, Abline a sonné la révolte à la 74e avec un très joli but, avant un magnifique coup franc direct de Kouassi pour permettre au FCL de reprendre l’avantage à la 89e. Amian pensait égaliser dans les derniers instants, mais son but a finalement été refusé, plongeant les Canaris dans une série de trois défaites de suite en Ligue 1. Ils pourraient même se retrouver lanterne rouge à la fin de la 20e journée.

Les tops

YOUSSIF

Ali Youssif, Yusuf, ou bien Youssef, peu importe. Kantari a décidé de le titulariser pour la première fois, et il a fait une vraie belle impression aux côtés d’Amian et Cozza derrière. Il totalise 10 actions défensives ce soir, soit le meilleur total du match. Malheureusement, l’une d’entre elles lui a valu un carton jaune et a donné un coup franc pour Lorient, inscrit directement par Kouassi pour le 2-1 dans les dernières minutes…

ABLINE

Vous en avez l’habitude, on place très souvent Abline dans les tops à chaque match du FCN, car il est le meilleur joueur de cet effectif. Encore une fois, c’est lui qui a débloqué la situation, après un très beau numéro avec Cabella et Kaba. Il a ensuite crocheté Talbi avant d’enchaîner un extérieur du droit croisé, qui a fait mouche.

Les flops

AMIAN

Il a pu compter sur un Ali Youssif très solide à ses côtés, mais lui ne peut pas en dire autant. Il n’arrive pas à suivre Dieng et l’attaquant lorientais n’a aucun mal à se jeter pour ouvrir le score. Il était à deux doigts de sauver son match après avoir offert l’égalisation à son équipe en toute fin de partie, mais son but a été refusé.

LEROUX

Le mettre piston gauche est une réelle erreur de la part de Kantari. On voit bien qu’il n’est pas du tout à l’aise à ce poste. Il se fait clairement manger sur l’ouverture du score, et sa passivité devant Cadiou amène le but de Dieng. Sorti à la 61e pour l’entrée de Dehmaine Tabibou.

SISSOKO

Contrairement à Ali Youssif ou même Mohamed Kaba, auteur d’une bonne entrée, Sissoko est une recrue qui peine à se lancer. Averti à la 51e après un geste d’antijeu sur Laurent Abergel, il a eu de la chance de ne pas avoir récolté un rouge. En dehors de ça, il n’apporte pas vraiment au milieu.