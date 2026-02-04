OM, FC Nantes, Stade Rennais : la direction de l’arbitrage a rendu son verdict

Comme chaque semaine, la direction de l’arbitrage a étudié les principaux faits de jeu du week-end dernier en Ligue 1 et rendu son verdict.

La direction de l’arbitrage est revenue sur les principaux faits de jeu de la 20e journée de Ligue 1 pour déterminer si les arbitres avaient commis des erreurs. Une action louable même si les fois où les sifflets sont déjugés sont très rares. Il n’y a pas eu d’exception ce mercredi. Ainsi, sur l’action du pénalty de Paris FC-OM (2-2), qui n’a pas prêté à polémique puisque Rulli a boxé la tête de son adversaire, la DNA a écrit : « Le Parisien Marshall Munetsi n’est pas en position de hors-jeu au moment de la passe et joue le ballon de la tête en premier. Le gardien marseillais intervient ensuite, en retard, et heurte Munetsi à l’arrière du crâne avec ses deux poings, sans toucher le ballon. Ce contact, provoqué après que le ballon a été joué par Munetsi, est une faute et le geste de Rulli, réalisé sans maîtrise, justifie un avertissement. La décision prise sur le terrain, confirmée après vérification par l’arbitre vidéo, est donc conforme aux Lois du jeu ».

But logiquement refusé à Nantes et pénalty pas accordé à Rennes

Concernant le but de l’égalisation refusé au FC Nantes à Lorient (1-2), la position de hors-jeu est aussi confirmée : « Au moment de la passe de son partenaire Rémy Cabella, le Nantais Kelvin Amian est en position de hors-jeu. En allant au duel avec un défenseur lorientais pour disputer le ballon, il prend une part active au jeu. Cette action constitue une interférence avec l’adversaire, en influençant clairement la capacité de ce dernier à jouer le ballon. Le hors-jeu est donc sanctionnable au sens de la Loi 11 : l’intervention de l’arbitre vidéo pour annuler le but est conforme aux Lois du Jeu ».

Enfin, au sujet du pénalty refusé à Embolo lors de Monaco-Rennes (4-0), la DNA précise : « Les images confirment qu’aucun contact n’est établi entre le défenseur monégasque Jordan Teze et l’attaquant rennais Breel Embolo lors de la chute de ce dernier. Le pénalty initialement accordé n’est donc clairement pas attendu. Par ailleurs, au moment où le ballon lui est adressé par son partenaire, Embolo se trouve en position de hors-jeu sanctionnable. L’intervention de l’assistance vidéo a permis de corriger la décision initiale à juste titre. La reprise du jeu par un coup franc indirect est conforme aux Lois du jeu ».