FC Nantes : auteur d'un but sensationnel à Reims, Benhattab règle ses comptes avec les Canaris

Par William Tertrin - 4 Fév 2026, 08:42
Yassine Benhattab, formé à Marseille puis passé par Niort et Aubagne, a été recruté par le FC Nantes à l’été 2024 puis prêté en Ligue 2 au Stade de Reims pour la deuxième partie de la saison 2025-2026. Son arrivée à Reims, officialisée en début de mois, s’inscrit dans une volonté de retrouver du temps de jeu après des périodes d’irrégularité en Ligue 1 avec les Canaris.

Un sentiment d’inachevé à Nantes

Sous les couleurs nantaises, Benhattab avait débuté la saison avec des espoirs de percée, totalisant 10 apparitions en Ligue 1, dont plusieurs titularisations, mais sans parvenir à s’imposer durablement dans l’équipe première.

Présenté avant la rencontre de Coupe de France entre Reims et Le Mans, lors de laquelle il a inscrit un magnifique but pour sceller la victoire 3-0 ce mardi soir, il a exprimé une grande frustration par rapport à sa situation à Nantes : « On ne comptait plus sur moi, on m’a mis sur le côté d’un coup sans savoir, mais on ne va pas lâcher. » Ces mots traduisent un sentiment partagé autour de son parcours : celui d’un joueur conscient de son potentiel mais parfois relégué au second plan.

Une nouvelle chance à Reims

Arrivé dans un club ambitieux en Ligue 2, qui lutte pour la remontée en Ligue 1, Benhattab voit dans ce prêt une opportunité de se relancer. Reims, actuellement bien placé dans le championnat (2e), offre un cadre compétitif pour qu’il retrouve des automatismes et du rythme de match.

Dans ce contexte, le discours qu’on lui prête — insistant sur la détermination et la résilience — colle à l’attitude attendue pour un joueur désireux de montrer qu’il n’a pas dit son dernier mot.

Perspectives et enjeux

Pour Benhattab, il s’agit de transformer cette période de transition en tremplin : trouver la régularité, apporter sa créativité sur les ailes, et potentiellement convaincre Reims de lever son option d’achat à la fin de saison.

Sur le plan personnel, c’est aussi l’occasion de répondre à sa propre déclaration de détermination en montrant sur le terrain que les moments difficiles peuvent être tournés en force. Et ça a été le cas avec ce but sensationnel.

